‘Síndrome FOMO’: miedo a perder ofertas en Black Friday

CIUDAD DE MÉXICO.- El Black Friday es uno de los eventos comerciales más esperados en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. Durante este día, los consumidores pueden encontrar ofertas y descuentos irresistibles en todo tipo de productos, pero también es común que surja un fenómeno cada vez más común entre los compradores: el síndrome FOMO.

El síndrome FOMO es una sensación que se experimenta en temporadas de ofertas exclusivas y de alto consumo, especialmente en eventos como el Black Friday o el Buen Fin. Este fenómeno puede llevar a decisiones de compra que llevan al arrepentimiento, pero ¿qué es exactamente, cuáles son sus sintomas y cómo evitarlo? Aquí te lo contamos.

Síndrome FOMO: en qué consiste

El síndrome FOMO, cuyas siglas significan en inglés Fear of Missing Out o «miedo a perderse algo», es un fenómeno psicológico que describe el miedo a dejar pasar algo importante o valioso, especialmente cuando se trata de experiencias, oportunidades o eventos.

Aunque en sus primeras manifestaciones estaba relacionado principalmente con las redes sociales, este síndrome también se ha extendido a situaciones de la vida cotidiana, como el consumo de ofertas en días exclusivos como el Black Friday.

Un ejemplo claro del síndrome FOMO en el contexto del Black Friday es cuando una persona ve un artículo que le gusta y desea comprar, pero la incertidumbre de no saber si seguirá disponible al precio rebajado o si se agotará comienza a generar sentimientos inquietantes. El miedo de no comprar el producto a tiempo puede generar ansiedad, y algunas personas se sienten presionadas a adquirir los artículos, aunque realmente no los necesiten, solo para no quedarse fuera de la «oportunidad». Las personas que experimentan FOMO a menudo sienten una necesidad constante de estar al tanto de todo lo que ocurre, lo que puede llevarlas a una sobrecarga de compras en el Black Friday. Las tiendas online y físicas aprovechan este miedo al ofrecer promociones limitadas en el tiempo, lo que provoca que los compradores actúen impulsivamente para no perderse nada.

Síntomas del síndrome FOMO y cómo identificarlo

El síndrome FOMO puede ser difícil de identificar en algunas personas, ya que sus sintomas varían. Sin embargo, hay ciertos comportamientos comunes que pueden señalar que alguien está sufriendo este síndrome, especialmente durante eventos de consumo masivo como el Black Friday. Algunos signos son:

•Ansiedad: La principal característica del síndrome FOMO es una sensación constante de preocupación o angustia por no aprovechar una oportunidad. En el contexto del Black Friday, esto puede manifestarse como un miedo irracional a no comprar a tiempo.

•Compra impulsiva: Las personas con FOMO tienden a hacer compras impulsivas, adquiriendo productos que no tenían planeado comprar solo por el miedo a perderse una promoción.

•Comparación constante: Las personas con FOMO suelen compararse con los demás, especialmente en las redes sociales, donde ven a otras personas disfrutando de ofertas o productos que ellos desean.

•Falta de satisfacción: Después de realizar una compra, las personas pueden sentirse insatisfechas, ya que el miedo a perderse algo no desaparece, y siempre parece haber algo mejor o más barato que se les escapó.

Causas del síndrome FOMO:

Sin duda, las prácticas y fenómenos culturales están vinculados con interacciones sociales, así como la constante interpretación del ser, es decir, del individuo, con relación al entorno, es decir, las personas que lo rodean. Aquí unas posibles variables que influyen en el síndrome FOMO:

•Redes sociales: Las plataformas como Facebook, Instagram, X y TikTok alimentan la comparación constante, ya que los usuarios suelen compartir sus compras y experiencias. Este fenómeno provoca que otros se sientan como si estuvieran perdiendo algo.

•Marketing y publicidad agresiva: Las tiendas saben cómo aprovechar el síndrome FOMO a su favor, ofreciendo «ofertas limitadas» y «descuentos exclusivos» que crean una sensación de urgencia y miedo a perderse algo. Aunque muchas veces solo inflan los precios días antes para aparentar descuentos.

•Acceso constante a información: Vivir en un mundo hiperconectado y sobrecargado de información hace que el tema de las “mejores ofertas” esté siempre disponible. Este flujo constante de promociones contribuye a la ansiedad por no aprovecharlas.

Consecuencias y cómo evitar el síndrome FOMO

El síndrome FOMO puede tener varias consecuencias negativas para los consumidores, especialmente durante el Black Friday. Uno de los efectos más comunes es el arrepentimiento posterior a la compra. Las personas que compran impulsivamente suelen preguntarse si realmente necesitaban el artículo adquirido, lo que genera estrés y culpa.

Además, el síndrome FOMO puede tener efectos financieros negativos, ya que puede llevar a los compradores a gastar más de lo planeado, comprometiendo su presupuesto y generando deudas innecesarias.

Por ello, aquí algunas herramientas para poder evitar el síndrome FOMO durante temporada de ofertas, como el Black Friday, y así controlar los impulsos de compra para no arrepentirse más tarde:

•Establece un presupuesto claro: Antes de entrar en el sinfín de ofertas, define cuánto estás dispuesto a gastar. Esto te ayudará a mantener el control de tus compras y evitar caer en la tentación de comprar innecesariamente.

•Haz una lista de lo que realmente necesitas: Haz un inventario de los productos que realmente quieres. De esta manera, te será más fácil tomar decisiones racionales durante las compras.

•Desconéctate de las redes sociales: Durante el Black Friday, las redes sociales pueden ser un hervidero de ofertas y comparaciones. Tomarte un tiempo para desconectarse de ellas te permitirá reducir el impacto del síndrome FOMO.

•Recuerda que siempre habrá más ofertas: Aunque el Black Friday es conocido por sus descuentos, también existen otras fechas de promociones durante el año. Mantén la perspectiva de que no todas las oportunidades deben ser aprovechadas al instante.

El síndrome FOMO puede ser un factor determinante en las decisiones de compra, especialmente durante eventos como el Black Friday, donde las ofertas están diseñadas para despertar el miedo a perderse algo. Entender qué es, sus sintomas y causas, y cómo evitar sus consecuencias permitirá tomar decisiones de compra más conscientes y evitar caer en la trampa del consumo impulsivo.

