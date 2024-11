Gomita y Adrián Marcelo lanzan canción y video

MÉXICO.- Después de las controversias y enfrentamientos que se desataron en el reality show de los famosos, los participantes siguen dando de qué hablar. Ayer, la influencer y ex participante Araceli Ordaz, más conocida como Gomita, sorprendió con el lanzamiento de una canción que muchos consideran llena de indirectas y ataques hacia sus excompañeros de reality y no solo eso; en el video aparece Adrián Marcelo.

El regreso de Gomita a la polémica no solo se debe a sus participaciones en el programa, sino que, recientemente, sorprendió a sus seguidores con el estreno de su nueva canción. En la que desahoga con indirectas y ataques tras las emociones y tensiones acumuladas durante su tiempo en el reality show de los famosos.

Ayer por la noche, Araceli Ordaz, Gomita, sorprendió a todos con el lanzamiento de su canción «Puro Team Gomita«. En los primeros versos de la canción, la influencer no escatima para expresar su malestar tras lo vivido en el reality show de los famosos.

Según Gomita, su experiencia en el programa fue mucho peor que en cualquier otro proyecto al que haya estado involucrada, ya que tuvo que lidiar con personas que tenían actitudes desagradables y manipuladoras.

«Me tocó en cuarto ‘tierra’ y unas son muy falsas. Me pidió ser mi amiga, y se pasó de lanza. Por no seguir su juego, de la agencia me corrieron; sin trabajo me quedé, pero aquí adentro me metieron», dice la canción.