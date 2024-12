Piloto olvida poner freno al avión y ocasiona fuerte accidente en aeropuerto

INDIA.- Un piloto de la aerolínea Singapore Airlines protagonizó un fuerte accidente en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi (IGIA) de Nueva Delhi, India, luego de que olvidó poner el freno de mano en un avión que estaba aterrizando. De acuerdo con primeros reportes, la tripulación olvidó poner el freno de mano, por lo que la aeronave comenzó a moverse hacia atrás mientras las personas descendían de la unidad.

Como resultado del accidente, una azafata resultó lesionada en la pierna, pero afortunadamente no se reportaron daños graves entre los pasajeros, ni en la aerolínea. Cabe mencionar que dentro del avión se encontraban 459 pasajeros y 25 miembros de la tripulación, quienes, no presentaron lesiones de gravedad. Al ser cuestionados sobre el percance, la tripulación admitió que se los pilotos no pusieron el freno de mano y nadie se dio cuenta.

Personas del aeropuerto fue el que se percató de que el avión comenzó a moverse hacia atrás después de haber estacionado en la puerta de embarque. El personal de la aerolínea rápidamente actuó pues el aeropuerto presenta una ligera inclinación, lo que pudo haber derivado en un accidente aún mayor si el avión no se hubiera detenido a tiempo.

No se reportaron personas heridas por el percance

No hay lesionados. Foto: pixabay.

Gracias al personal del aeropuerto el avión fue remolcado a su lugar de estacionamiento asignado, lo que retrasó ligeramente el proceso de desembarque. Tras lo sucedido, personal de la aerolínea destacó que “todos los pasajeros desembarcaron del avión normalmente y no se reportaron heridos graves”.

Sin embargo, trascendió que una azafata estaba lesionada de la pierna, por lo que recibió tratamiento médico y fue autorizada a regresar a sus funciones. Por su parte, la aerolínea Singapore Airlines informó que está llevando a cabo una investigación interna para esclarecer los hechos y prevenir que situaciones similares en un futuro.

Así deben frenarse los aviones

Este es el proceso para aterrizar un avión. Foto: pixabay.

La aerolínea involucrada en el percance destacó que una vez que los aviones se estacionan en la puerta de embarque, los pilotos deben aplicar los frenos de estacionamiento y apagar los motores, para posteriormente permitir que los pasajeros desalojen la a unidad. Aunado a ello, en la zona debe haber presencia de personal terrestre, quienes verificarán que la aeronave no se mueva. En este sentido, la empresa aseguró que se van a implementar mejores protocolos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO