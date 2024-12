Daddy Yankee confirma divorcio con quien fue su esposa por más de 20 años

Lo que comenzó como un rumor en 2023, finalmente fue confirmado por Daddy Yankee este lunes a través de un comunicado en el que señala que su ahora exesposa, Mireddys González, habría solicitado el divorcio. El cantante de reguetón explicó que pese a sus esfuerzos no lograron salvar su matrimonio y tomaron la decisión de separarse, algo que ocurre tan sólo dos años después de que anunciara su retiro de los escenarios.

«El Jefe», como también se conoce al cantante, se casó con Mireddys González en 1995 y fueron considerados como una de las parejas más sólidas de la industria. Pese a ello y los mensajes de cariño entre ellos en redes sociales, a mediados de 2023 surgieron los primeros rumores de una separación sobre los que ninguno dio declaraciones. Finalmente, el también compositor lo confirmó con un comunicado en redes sociales donde pide respeto a su familia ante el difícil momento que pasan.

“Con el corazón lleno de respeto y honestidad, quiero compartir una noticia importante sobre mi vida personal. Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys (…) Este no es un momento fácil, pero entiendo que es parte de mi proceso de vida. Corresponde aceptar y continuar”, se lee en el comunicado.

El cantante puertorriqueño agradeció las muestras de apoyo tanto de sus fans como de sus amigos cercanos: “Estas serán mis únicas declaraciones. Gracias por sus oraciones y por siempre permitirme compartir mi música y mi vida con ustedes. Ahora más que nunca confío en que Dios tiene un propósito para cada etapa de nuestras vidas”.

La historia de amor de Daddy Yankee y Mireddys González

Ramón Luis Ayala Rodríguez, como es el nombre de pila de Daddy Yankee, conoció a Mireddys González cuando tenían 17 años de edad y a los 19 decidieron casarse. Poco después tuvieron a su primera hija, Yamilette Ayala Gonzáles, y más tarde le dieron la bienvenida a sus hijos Jeremy y Jesaaelys. Aunque es poco lo que se sabe de su vida personal, durante varias entrevistas el intérprete de «Gasolina» reconoció el apoyo que recibió de su ahora exesposa en su carrera.

“Estuvo en esos momento en que nadie creía en mí, no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quién era, por mi esencia, yo estaba lidiando con el trauma de la pierna, mis frustraciones y de repente la música llegó a mi vida y cambio todo”, dijo el cantante en una entrevista para «Al rojo vivo».

Su separación ocurre tan sólo dos años después de que Daddy Yankee anunciara su retiro de los escenarios, aunque esta no fue una decisión definitiva ya que en marzo pasado el puertorriqueño dio a conocer que continuaría en la industria pero ya no con temas del género urbano sino con música cristiana.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO