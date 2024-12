Desde ayer domingo en varios televisores ya no se ve Netflix

MÉXICO.- Varios modelos de televisores inteligentes ya dejaron de funcionar para que se pueda reproducir el contenido vía streaming directamente a través de la plataforma de Netflix, debido a que su software dejará de recibir actualizaciones que le permitan visualizar las funciones de la plataforma.

A partir de ayer domingo 1 de diciembre, la gigante de contenido en streaming dejó de enviar actualizaciones para los televisores de modelo antiguo para enfocarse en las pantallas inteligentes de nueva generación para continuar con su servicio de contenido.

Netflix fue la primera plataforma en brindar contenido de películas, principalmente a través de Internet, lo que la fue transformando en la una oportunidad para que los usuarios dejaran de rentar los largometrajes y a la postre series, que solamente podrían verse en los canales de televisión abierta y por cable.

Ahora, la compañía de entretenimiento por streaming ha producido contenido propio entre series y hasta realitys shows, además de largometrajes que han participado en la entrega de los premios Oscar en Estados Unidos, por lo que puede competir con las compañías de cine.

¿En qué televisores ya no se ve Netflix?

A partir de ayer, hay varios modelos de televisores inteligentes en los que ya no pueden reproducirse ninguno de los contenidos, solo se puede visualizar el contenido que ofrece la plataforma, pero sin poder verse. En ese sentido, los televisores donde no se puede ver la plataforma son:

– Panasonic: Modelos más antiguos de 2014 que carecen de las características necesarias.

– Sony Bravia: Series W95, W85, X85, X9 y X95.

– Samsung: Modelos fabricados antes de 2014.

– LG: Modelos fabricados antes de 2014.

No obstante, a pesar de que Netflix ya no puede reproducirse directamente en dicha pantallas, aún podrán conectarse por medio de dispositivos como: Roku, Aple TV, Chromecast y Amazon Fire, los cuales se ajustan a los televisores vía cable HDMI.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO