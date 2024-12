Mercado Libre, Shein y Temu, entre las plataformas que no cumplen lo que prometen: Profeco

El ecommerce o el comercio electrónico cada día toma mayor presencia entre los consumidores por lo que las tiendas comerciales cuentan con nutridas plataformas para ofertar sus productos vía Internet a través de los teléfonos celulares o en las computadoras de escritorio, pero en ocasiones no suelen cumplir con sus promesas.

Durante la temporada de las fiestas decembrinas se incrementan las ventas para los obsequios de Navidad y Año Nuevo. Por lo anterior, la demanda de las tiendas departamentales aumenta y con ello las promesas de los proveedores suele estar en duda.

Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó a varios proveedores y tomó en cuenta cinco puntos para determinar qué tienda sí cuáles no cumplen con lo prometido, sobre todo en temporadas de alta demanda con las tiendas que comercializan de manera digital. Entre los puntos analizados están:

Tiempos de entrega.

Calidad del envío y entrega.

Información de seguimiento que proporciona.

Descripción de producto.

Posibles incumplimientos a la entrega del producto.

¿Qué tiendas en línea sí cumplen y cuáles no cumplen lo que prometen?

De acuerdo con la Profeco, el análisis lo hicieron al comprar directamente en línea en cada plataforma, donde se llevó a cabo la adquisición de diversos productos de manera aleatoria entre libros, ropa, perfumería, productos para bebés, para mascotas de electrónica y de belleza, entre varios más.

La Profeco calificó a las plataformas en cuatro rubros: con su tiempo de entrega, en calidad de envío de entrega, en información y seguimiento que proporciona, y en descripción del producto. Quienes tuvieron todo en orden son:

Amazon.

Liverpool.

Soriana.

No obstante, en otras plataformas hubo fallas en algunos o en todos los rubros que fueron analizados, los cuales son:

Mercado Libre. No cumple en la descripción del producto.

Sanborn’s. No cumple en el tiempo de entrega ni en la calidad del envío de entrega.

Shein. No cumple en la descripción del producto.

Temu. No cumple en calidad del envío de entrega ni en la descripción del producto.

Walmart. No cumple en ninguno de los rubros.

