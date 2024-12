Pati Chapoy critica a Frida Sofía por no asistir al funeral de Silvia Pinal

La actriz Silvia Pinal falleció a los 93 años de edad rodeada de sus seres queridos, sin embargo, la ausencia de su nieta Frida Sofía fue evidente y de inmediato desató un sinfín de rumores como aquel que apuntaba a una reconciliación con su mamá, Alejandra Guzmán. Pese a ello, la modelo no estuvo junto a su familia en el funeral y homenaje en el Palacio de Bellas Artes a la «Diva del cine de oro» por lo que fue duramente criticada por Pati Chapoy.

Tras varios días hospitalizada, Silvia Pinal falleció por complicaciones de salud derivadas de una infección en las vías urinarias. Durante este tiempo tanto sus hijos Luis Enrique, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, se mantuvieron a su lado al igual que las nietas y bisnietas de la actriz. Aunque la ausencia de Frida Sofía fue evidente y surgieron dudas sobre si dejarían de lado los conflictos en su familia para acompañar a su abuela ante su delicado estado de salud.

Finalmente, Frida Sofía fue una de las grandes ausentes tanto en el funeral como en el homenaje que se realizó en el Palacio de Bellas Artes a su abuela, Silvia Pinal. Al respecto, la periodista de espectáculos Pati Chapoy cuestionó la decisión de la joven de no estar junto a su familia en un momento tan doloroso para ellos y la señaló de tener «poca sensibilidad» ante el duelo que vivía su mamá, Alejandra Guzmán.

“Con todo esto que se da con Frida Sofía, qué poca sensibilidad de parte de Frida Sofía de no venir en este momento a despedir a la abuela, estar presente junto con sus primas y sus tías, pero, sobre todo, al lado de su mamá. Su mamá perdió a su mamá, cosa que en este momento Frida Sofía está haciendo con su propia mamá y es muy delicado bueno tenga la sensibilidad en este momento de venir a México y estar con su mamá”, dijo Pati Chapy apoyada por los conductores de «Ventaneando».

¿Por qué Frida Sofía no asistió al funeral de su abuela, Silvia Pinal?

Ante el alboroto que generó la ausencia de Frida Sofía, el productor de teatro Iván Cochegrus -amigo cercano a la familia Pinal- reveló en un encuentro con los medios que la hija de Alejandra Guzmán no había podido viajar a México debido a que no habían vuelos disponibles por las celebraciones del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, versión que sostuvo Efigenia Ramos, exasistente de la actriz.

A través de redes sociales Frida Sofía ha dedicado múltiples mensajes a su abuela en los que la recuerda con tiernas anécdotas de su infancia: «Gracias por amarme tal y como soy, por ser la paz en pleno caos, por nuestras noches de películas y novelas (…) Lamento mucho que nuestra última Navidad juntas fue hace mucho, pero esta Navidad la pasaremos juntas porque se que nunca me dejarás sola y que ahora que eres libre».

La modelo también ha publicado algunas frases y mensajes que han sido tomados como indirectas tanto a su mamá como a los comentarios que ha recibido por no estar presente en el último adiós que se dio a Silvia Pinal y destacó la unión que había entre ellas pese a sus conflictos familiares: «‘Alejada’ siempre estuvo, pero nunca lejos de quienes me brindaron amor incondicional y de sangre de mi sangre”.

