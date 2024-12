VIDEO: Modelo es arrastrada por enorme ola mientas hacía yoga

Un nuevo caso de la imprudencia a la que pueden llegar las personas se convirtió en tragedia cuando una modelo rusa decidió practicar yoga en el lugar más inusual de mundo provocando alarma entre los equipos de emergencia.

Todo ocurrió cuando Kamilla Belyatskaya, de 24 años se encontraba de vacaciones en Tailandia y tuvo la idea de subir a un acantilado con su tapete y comenzar a practicar yoga para después comenzar a meditar, sin embargo, el temporal era muy malo y comenzó a provocar enormes olas que chocaban una y otra vez contra las piedras.

Fue entonces cuando esta aspirante a actriz fue tragada por una ola gigante ante los ojos de testigos que lograron captar el dramático momento y en donde se observa a la modelo siendo alcanzada por las aguas hasta desaparecer entre la espuma para después ser vista luchando contra las corrientes y sucumbiendo a las aguas.

De acuerdo con el medio tailandés, Khaosad English, una persona que pasaba por el lugar se metió al mar e intento rescatarla, pero no lo logró por lo que, desde el pasado viernes, cuando se registraron los hechos, se implementó un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

NEW: Actress gets swept out to sea in Thailand while doing yoga on a rock, just days before she was supposed to get married.

24-year-old Kamilla Belyatskaya of Russia d*ed after a wave swept her into the ocean.

Her fiancé says he found out that his partner of five years was… pic.twitter.com/2J4gJPoQDI

— Tim McClone (@themcclonebrot1) December 2, 2024