Diego Boneta aclara si existe una crisis en su relación con Renata Notni

Diego Boneta y Renata Notni no han dejado de gritar su amor a través de redes sociales con tiernas fotografías juntos, aunque esto no ha evitado que sean blanco de la polémica y así ocurrió recientemente luego de que se difundieran imágenes de lo que parecía una pelea entre ellos durante un concierto. Ante el alboroto que esto generó, los actores decidieron aclarar si es que existe una crisis en su noviazgo.

En octubre pasado se hicieron virales en TikTok los videos difundidos por la usuaria «Diana Casso», pues en éstas se observaba a Renata Notni y Diego Boneta en lo que parecía una intensa discusión durante el concierto que ofreció Alejandro Fernández en la Monumental Plaza de Toros México y que sería parte de la gira como homenaje a su padre, Vicente Fernández. En el clip se observa a la actriz molesta, mientras que el actor observa directamente al escenario aparentemente ignorándola.

Los videos desataron rumores que apuntaban a una crisis en la relación de los actores, quienes han mantenido en total hermetismo los detalles de su noviazgo hasta ahora que decidieron aclarar lo que realmente ocurrió en el concierto de «El Potrillo». En un encuentro con los medios retomado por el reportero Fernan en su cuenta de YouTube, aseguraron que todo se trató de un malentendido y que en realidad nunca existió una discusión.

“Todas las parejas tienen discusiones y es algo totalmente normal, ¿no? Creo que es raro parejas que pasen por esos momentos. Nada, es parte de una relación», dijo Diego Boneta apoyado por Renata Notni: “Hay confianza, pero somos una relación completamente normal. Justamente ese día, lo más chistoso de todo, aunque parezca lo contrario, ese día no estábamos discutiendo. Eso no quiero decir que no discutimos, como todas las relaciones, pero justo ese día, aunque mi cara parece lo contrario, pero ese día justo no estábamos discutiendo”.

¿Diego Boneta y Renata Notni tienen planes de boda?

A tres años de haber iniciado de manera oficial su relación, Diego Boneta y Renata Notni revelaron que no tienen planes de llegar al altar: “Vamos viviendo las cosas como van. No hay prisa”. Algo que la actriz ya había mencionado en otra ocasión puntualizando en que disfrutan el tiempo en pareja viajando, como el que hicieron recientemente por las paradisiacas playas de Brasil.

Los primeros rumores de un romance entre los actores surgieron en diciembre de 2020 y en febrero del año siguiente se reveló que Diego Boneta le habría enviado un arreglo de flores a la actriz como parte del Día de San Valentín. En abril de ese mismo año las sospechas de los fans se hicieron más fuertes debido a que compartieron por separado en redes sociales fotos de sus vacaciones en Nayarit, donde habrían coincidido.

Finalmente, en septiembre publicaron postales de su viaje a Grecia confirmando que tenían una relación. Continuaron derrochando amor en Capadocia en medio de felicitaciones de los fanáticos, quienes aplaudieron el romance que, revelan fuentes cercanas, comenzó luego de que un amigo en común los presentara.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO