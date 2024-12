Muere a los 46 años el boxeador mexicano, Israel «Magnifico» Vázquez; el cáncer le ganó la “pelea”

MÉXICO.- La mañana de este martes 3 de diciembre el mundo del deporte se vistió de luto después de que se confirmara la muerte del exboxeador mexicano, Israel «Magnífico» Vázquez, a los 46 años de edad tras una intensa lucha contra el cáncer. La noticia fue confirmada en X por Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

En sus redes sociales, Mauricio Sulaiman compartió un desgarrador mensaje para darle el último adiós a Israel «Magnífico» Vázquez, originario de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo destacó las acciones del púgil dentro y fuera del ring.

«Gracias Israel por tantos recuerdos maravillosos que nos has regalado con tus acciones dentro del ring pero sobre todo fuera de él. Ahora eres eterno, descansa en paz, todo estará bien», escribió en sus redes sociales.

Thank you Israel for the so many great memories that you have given us through your actions inside the ring but most importantly outside of it. You are now eternal , rest in peace, everything will be all right. pic.twitter.com/Aa91vKT6cP

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) December 3, 2024