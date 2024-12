CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Congreso del Estado aprobó la contratación de deuda hasta por mil 123 millones de pesos para la construcción de 15 estaciones seguras en la frontera de Tamaulipas.

El proyecto contempla ampliar la infraestructura física para el sector de seguridad pública, con la construcción de 15 estaciones seguras a lo largo de la frontera de Tamaulipas que serán operadas por la Guardia Estatal.

Esto, “con la finalidad de emprender acciones de disuasión de hechos delictivos, tener una respuesta rápida y oportuna cuando lo población así lo requiera, brindar atención a viajeros y transportistas, y mantener una presencia constante para mejorar la condición de seguridad en los municipios fronterizos”.

El plazo para el pago del crédito no podrá exceder del 30 de septiembre del2028, esto es, únicamente durante el periodo de la presente administración, señala el dictamen aprobado previamente en las comisiones de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, y de Patrimonio Estatal y Municipal.

Se contempla destinar para el pago del servicio de la deuda, la cantidad que resulte mayor entre aplicar el 25 por ciento a los ingresos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) que le corresponda recibir en el ejercicio fiscal que se encuentre transcurriendo, o bien, en el año en que el financiamiento de que se trate hubiere sido contratado.

Dichos recursos, se señala, deberán utilizarse exclusivamente a financiar proyectos de inversión pública productiva, es decir para la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura física.

Mientras Mercedes del Carmen Guillén Vicente del PRI mostró su aval al señalar que el crédito está justificado al destinarse al tema de seguridad, además que el Estado tiene posibilidad de endeudamiento.

Por su parte, Ismael García Cabeza de Vaca de Acción Nacional, anunció el voto en contra de su bancada, y cuestionó el costo de las obras.

De Morena, Eliphalet Gómez Lozano le contestó y le dijo “creo que no sabe ni sumar”, señalando que el panista no estaba en posición de proponer, ya que no contaban con los votos, además que no se dejaría deuda, como “la que ustedes dejaron”.

Su compañero Marco Antonio Gallegos Galván, dijo que es necesario fortalecer la seguridad, luego que si bien se construyeron estaciones seguras, solo se hicieron en la zona centro y no en la frontera, donde los índices de inseguridad son más altos.

Y le recordó que ellos (los panistas) se endeudaron con un sistema de C4 y c5 que comprometía mil millones de pesos por año y que no funcionaron de manera correcta y se tuvo que deshacer dicho contrato, luego que “estaban ligadas con compañías panistas, con un narcotraficante preso en Estados Unidos”.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón