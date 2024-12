Condenan a muerte a empresaria; le perdonarán la vida si regresa el dinero

Un tribunal en Vietnam confirmó el martes la pena de muerte para Truong My Lan, una magnate inmobiliaria de 68 años, tras ser condenada por un fraude de más de 27 mil millones de dólares. A pesar de que su apelación fue rechazada, el tribunal dio a la acusada una oportunidad para evitar la ejecución si logra devolver tres cuartas partes de los activos que malversó, es decir, aproximadamente 9 mil millones de dólares.

El caso ha conmovido al país, dado que este es uno de los fraudes más grandes en la historia reciente de Vietnam, y ha generado un fuerte rechazo tanto a nivel nacional como internacional. Truong My Lan, quien fundó el conglomerado inmobiliario Van Thinh Phat, fue acusada de malversar fondos del Saigon Commercial Bank (SCB), una institución financiera bajo su control.

Lan fue inicialmente condenada a muerte por fraude en 2024, tras un juicio que duró más de un mes. Aunque intentó apelar la sentencia, el tribunal de la ciudad de Ho Chi Minh desestimó su apelación y consideró que «no había fundamento» para reducir la condena. No obstante, los jueces anunciaron que si Lan logra devolver tres cuartas partes de los bienes malversados, su pena podría ser conmutada a cadena perpetua. En términos concretos, esto significa que la magnate tendría que devolver 9 mil millones de dólares de los 12 mil millones que, según los fiscales, malversó.

Su abogado, Nguyen Huy Thiep, explicó que el valor de los activos de Lan supera el monto requerido para la compensación, aunque indicó que «venderlos requiere tiempo y esfuerzo», debido a que la mayoría de sus bienes son inmuebles. «Truong My Lan espera que el tribunal pueda crear las condiciones más favorables para que ella pueda seguir recibiendo la compensación», agregó.

