«La pena máxima»: Madre de Melanie tras detención de Christian «N»

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Socorro Guzmán Elorza, madre de Melanie Barragán, joven que fue brutalmente agredida por su exnovio tras salir de una fiesta, dijo que las autoridades aún no le han notificado la detención de Christian «N» en entrevista con Lupita Juárez para «Noticias de la Tarde» de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

«Yo aún no sé porque no me han avisado de la Fiscalía, yo necesito estar 100% segura», declaró Socorro Guzmán Elorza.

Socorro Guzmán Elorza pide la pena máxima para el agresor Foto: Cortesía

Relató que se enteró de la detención del joven por redes sociales pero que las autoridades aún no los contactan y que ya se encuentra llamando al Ministerio Público pero que tampoco ha obtenido respuesta, detalló que or lo mismo ha decidido no comunicarle nada a Melanie además de que se encuentra dormida recuperándose de su segunda operación.

«Le acaban de hacer la segunda cirugía de nariz y mandíbula», precisó Socorro Guzmán Elorza.

Refirió que su hija se encuentra desinflamandose y que tuvo que ser intervenida por las fracturas, al ser cuestionada sobre si pensó que Christian «N» sería capaz de lastimar así a su hija cuando lo conoció dijo que «caras vemos, almas no sabemos» y al preguntarle cuál debería ser el castigo que debería recibir la expareja de Melanie dijo que debía estar en prisión.

«La pena máxima, que pague por todo», pidió Socorro Guzmán Elorza.

Derivado de los trabajos de coordinación de inteligencia e intercambio de información entre @FiscaliaNL y @FGJ_Tam se logró la detención de Christian de Jesús “R”, quien será puesto a disposición de la autoridad competente. NO habrá impunidad para quienes atentan contra las… — Dr. Irving Barrios Mojica (@IrvingBarriosM) December 6, 2024

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO