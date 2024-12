Melanie quiere estar en la audiencia: Abogado Antonio Juárez

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Melanie compartió con su representación legal que quiere estar presente en la audiencia.

«le preguntaba, si ella deseaba estar reservada mientras se dirimía la audiencia y ella me comentó que no. Que se sentía tranquila, segura de poder salir a la calle porque Christian ya está detenido. ..Me siento bien, quiero estar ahí»

En Tamaulipas, dijo, que gracias a que Melanie alzó la voz, compartió que se dio una apertura para que se trabaje en muchos otros casos de mujeres violentadas y que a pesar de las denuncias, seguían a la espera de justicia.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón