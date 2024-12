Estas son las canciones navideñas más peligrosas y que podrían ocasionar accidentes

MÉXICO.- En este mes de diciembre es muy común escuchar canciones referentes a la Navidad o villancicos que amenizan esta época del año que se ha convertido en la favorita para miles de personas, quienes disfrutan del ambiente festivo y todo lo que implica, las fiestas, las decoraciones, la cena de Navidad y por supuesto, los regalos.

Y aunque para la mayoría se trata de la temporada más maravillosa del año, recientemente, los expertos han alertado sobre los peligros que podría acarrear la música navideña, pues, aunque parece ser inofensiva, existe una en particular que podría provocar graves accidentes a quienes la escuchen.

La Navidad está en el aire, por lo que escuchar este tipo de canciones mientras se hace el quehacer, se coloca el arbolito, se conduce camino a casa o se prepara la cena, es muy común, sin embargo, los expertos han hecho un llamado para evitar escuchar la alegre canción “Frosty The Snowman”.

Investigadores de la Universidad Tecnológica del Sur de China (SCUT), han alertado que escuchar música con una alta tasa de pulsaciones por minuto mientras se conduce en temporada navideña, ya sea en una autopista, en medio de la carretera o el bosque, podría tener un desenlace fatal.

De acuerdo con los expertos las canciones con pulsaciones por minuto mayor a 120 son culpables de fomentar hábitos de conducir peligrosos y así, tras evaluar una larga lista que supuestamente incluía todas las melodías clásicas navideñas, «Frosty The Snowman» de 1950, fue nombrada por Insuranceopedia como «la más peligrosa» para conducir.

Esta alegre melodía alcanza las 172 pulsaciones por minuto mientras, lo que la convierte en una muy mala elección para escuchar mientras se usa el automóvil.

“A medida que se acerca la temporada navideña, es importante reconocer cómo la música influye en nuestros hábitos de conducción. Si bien las melodías festivas traen alegría, algunas canciones llenas de energía o que distraen pueden afectar nuestra concentración en la carretera”, explicó Max Coupland, director ejecutivo del sitio web de orientación sobre seguros.

Y aunque es casi imposible evitarlo en esta época del año, la segunda canción más peligrosa, según los reyes de la cobertura, es “All I Want For Christmas Is You”, de Mariah Carey, pues la melodía tiene 150 pulsaciones por minuto según el sitio.

Otras canciones que podrían provocar accidentes son “Feliz Navidad”, de José Feliciano, en el tercer lugar de la lista, y “Santa Claus Is Comin to Town”, que aparentemente ha estado creando condiciones peligrosas en las carreteras desde 1934, cuando apareció por primera vez en las listas de éxitos.

Los investigadores hallaron que las canciones animadas pueden tener efectos psicológicos y cardiovasculares que pueden aumentar la probabilidad del tipo de conducir que resulta en un mayor número de accidentes en la carretera, y así concluyeron cuáles son las 10 canciones navideñas más peligrosas para escuchar en coche durante las fiestas:

Frosty The Snowman

All I Want For Christmas Is You

Feliz Navidad

Santa Claus Is Comin to Town

Happy Xmas (War Is Over)

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Rodolfo, el reno de la nariz roja

I Wish It Could Be Christmas Every Day

Have Yourself A Merry Little Christmas

Yo vi a Santa Claus besando a mi mamá

