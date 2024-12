Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gomez tras criticar su español

“Selena es indefendible, yo estaba ahí con gente que nos volteábamos a ver en cada escena, como: ‘¡Wow! ¿Qué es esto?’… En Cannes le dieron un premio. Creo que lo que pasa es que no hablan español. Cuando ves una película rusa subtitulada, no te das cuenta de lo que realmente está diciendo”, dijo.

Tras las declaraciones del comediante, Selena Gomez respondió y en un breve mensaje reiteró lo que ya había dicho en entrevistas pasadas, que hizo lo mejor que pudo con el poco tiempo al comentar un video de tiktok con la crítica de Eugenio.

“Entiendo de dónde vienes… Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita la cantidad de trabajo y corazón que puse en esta película”, expresó.

También negó que sus fans defendiéndola sea problemático, ya que Gaby Meza señaló el miedo que existe en criticarla gracias a los ataques de sus fans.

Tras la polémica generada por sus declaraciones, Eugenio Derbez se disculpó con Selena Gomez a través de su cuenta de TikTok luego de calificar de indefendible su actuación en español el filme, y en donde aseguró haberse equivocado al hablar de esa forma de la actriz a quien finalmente le ofreció su apoyo como integrante de la comunidad latina.

“Pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón”, manifestó.

Derbez agregó que la película Emilia Perez “merece ser celebrada y no reducida por mis comentarios descuidados”.

“Si bien entiendo que no puedas aceptar mis disculpas, debes saber que vienen de corazón. Con todo mu amor y admiración”, finalizó.

“Emilia Perez” ha estado en medio de la polémica no por la temática que aborda, sino debido a que, a pesar de desarrollarse en la cultura mexicana, su director, el francés Jacques Audiard no habla ni español, ni inglés, además de que él mismo admite no haber estudiado casi nada de México.