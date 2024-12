Ingeniería Constitucional en México

Esta semana que fue la Feria Internacional de Guadalajara, el Dr. Mauricio Merino presentó su libro “El Estado Capturado”, en estas participaciones que tuvo a propósito del libro, mencionó varias ideas, hubo una que me llamo la atención y por eso hoy se las comparto:

¿Qué diría Giovanni Sartori al ver las reformas constitucionales que se han hecho?

¿La ingeniería constitucional de estas reformas recientes qué finalidad tienen?

Cuando Giovanni Sartori mencionaba la Ingeniería Constitucional como el juego de las estructuras, incentivos y resultados que da una Constitución Política de un Estado al regular el Sistema de Gobierno y el Electoral, se refería a la capacidad que tienen las reglas y todo su entramado antes mencionado para definir a un país y a su régimen. No de la otra forma.

Ejemplo: un país se puede definir como democrático y en su Constitución no tener reglas que busquen esto o contrapesos al poder. El estudio y análisis de las reglas de su sistema electoral y el funcionamiento de sus estructuras, son las que definen si es o no democrático, no el Gobierno o cierto grupo en el poder por salir a decirlo todos los días.

Por eso preocupan las modificaciones constitucionales que recientemente se han realizado, estas no tienen otro objetivo que capturar al Estado, que concentrar la toma de decisiones en la Presidencia de la República, eliminar contrapesos. No por disfrazarlos con elecciones periódicas y universales significan democracia.

El resultado de eliminar los órganos constitucionales autónomos, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, reducen contrapesos y elimina una característica moderna de la democracia, la libre información pública.

El resultado de la Reforma al Poder Judicial es la captura de otro contrapeso al poder y la simulación democrática de la elección también genera concentración del poder.

Solo hay una Reforma que no se ha mencionado o que pareciera estar en pausa y es la política-electoral.

Decía Giovanni Sartori que la forma en como están diseñadas las constituciones marcan el comportamiento de los actores, porque estas son estructuras de incentivos, recompensas y reprimendas. ¿Eliminar el INAI y capturar al Poder Judicial que le dice a los actores políticos?