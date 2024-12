PRI, perdió 80% de militancia

En la era de Alejandro Moreno Cárdenas, el otrora partido hegemónico de México, el PRI, ha perdido casi todo.

Además de la mayoría de las gubernaturas, según el INE el tricolor ha perdido también el 80 por ciento de la militancia.

De los 5 millones 764 mil 615 que la agrupación tenía en el 2019, pasó a 2 millones 65 mil 161 en el 2020 y a un millón 411 mil 889 en el 2023, entre ellos figuras políticas relevantes, como Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y el ex gobernador de Edomex, Alfredo Del Mazo.

También abandonaron las filas priistas el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el de Guerrero, Héctor Astudillo, el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, y más recientemente el exaspirante a candidato presidencial, Enrique De Lamadrid.

El senador Manlio Fabio Beltrones no ha dejado al ex invencible, sin embargo, tras de que el Tribunal Electoral Federal ratificó en la presidencia del CEN a Alito, se deslindó de las tareas y las acciones de las cúpulas.

Otros que salieron de la organización política, pero en calidad de expulsados fueron el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, y Claudia Pavlovich, esta de Sonora.

La fuerza de lo que ha quedado del Revolucionario Institucional se ha reducido a dos gubernaturas, las de Coahuila y Durango, 36 diputados federales y 16 senadores.

En Tamaulipas, como se sabe, el PRI solo tiene una diputación local, la que obtuvo Paloma Guillén Vicente por la vía de representación proporcional.

A decir de los analistas, solo un milagro ayudaría a la ex aplanadora electoral a sobrevivir a las elecciones de 2027 y a la presidencial de 2030. Si no lo consigue, Alejandro Moreno pasará a la historia como el sepulturero del ex partido oficial.

El PAN también enfrenta riesgos Por causas diversas, en estos momentos el partido albiazul solo gobierna 5 entidades federativas, tiene 77 diputados federales y 21 senadores, un capital político que podría disminuir en el actual sexenio, si los dirigentes no encuentran la forma de superar las pugnas internas que aquejan a la organización, pero sobre todo si no recuperan la confianza de los ciudadanos.

Es oportuno recordar que mientras que en la elección presidencial de 2012, Acción Nacional logró 12 millones de votos, que conservó el 2018, en la de 2024 se redujo a 9 millones.

EXITOSO PAGO ANUAL ANTICIPADO

Para cerrar, el programa de pago anual anticipado puesto en marcha por las autoridades de la Comapa Sur de Tampico y Madero, ha tenido, como el año pasado, una respuesta exitosa.

De acuerdo con el gerente del organismo operador del agua, Francisco González Casanova, cientos de usuarios acuden diariamente a efectuar el pago para obtener el beneficio del diez por ciento de descuento que otorga la promoción.

El programa concluirá el 31 de diciembre, así que los usuarios interesados en ahorrarse los pasajes y evitarse las molestias que implica acudir mensualmente a las oficinas a cubrir el pago del servicio, deben hacerlo cuanto antes, si

quieren aprovechar las ventajas de este plan de ayuda social.

Como lo hacen cada año más de cien mil familias y dueñ0s de comercios de la urbe petrolera y el municipio tampiqueño.

jlhbip2335@gmail.com