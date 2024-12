SAT multará con más de 11,000 pesos a quienes no cumplan con este requisito antes del 1 de enero de 2025

MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza acciones para que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y mantengan actualizados los datos con los que cuenta esta dependencia de la administración pública federal.

En ese sentido, es importante llevar a cabo acciones requeridas por la autoridad de México para evitar sorpresas que te pueden hacer perder mucho dinero por el concepto de multas.

En ese sentido, a partir del 1 de enero de 2025; es decir, el primer día del año que está por comenzar, todos los contribuyentes mexicanos deben cumplir con un sencillo requisito, pero en caso de no cumplir con él se podrán hacer acreedores a una multa que supere los 11,000 pesos.

Este requisito básico es la activación del Buzón Tributario del SAT, una herramienta digital que permite una comunicación más eficiente entre los ciudadanos y la autoridad fiscal, la cual es obligatoria para todos a partir del 1 de enero de 2025.

¿Qué es el Buzón Tributario?

El Buzón Tributario es un canal de comunicación digital directo entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los contribuyentes en México. Este servicio virtual facilita la interacción entre ambas partes, agilizando trámites y proporcionando información de manera segura. A través del Buzón Tributario puedes recibir:

Notificaciones: Recibirás avisos sobre actos administrativos, requerimientos de información, resultados de trámites, entre otros.

Mensajes de interés: El SAT te enviará información relevante sobre cambios en la legislación fiscal, beneficios fiscales, programas y campañas.

Presentación de trámites: Podrás realizar diversos trámites de manera electrónica, como solicitar devoluciones, presentar promociones, o cumplir con requerimientos del SAT.

Consultas y respuestas: Tendrás acceso a información sobre tus obligaciones fiscales y podrás resolver dudas de manera más eficiente.

¿Cuáles son los beneficios del Buzón Tributario?

Agilidad: Reduce tiempos y simplifica los trámites fiscales.

Seguridad: Garantiza la confidencialidad de la información.

Accesibilidad: Puedes acceder al Buzón Tributario desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Información actualizada: Te mantiene informado sobre tus obligaciones fiscales y los cambios en la legislación.

¿Qué pasa si no activo el buzón tributario?

Si no activas tu Buzón Tributario, te expones a diversas consecuencias legales y administrativas, siendo la primera de ellas las multas, ya que el Código Fiscal de la Federación establece multas económicas para quienes no habiliten su Buzón Tributario, no registren o no actualicen sus medios de contacto. El monto de la multa puede variar, pero suele ser considerable. Otros de los problemas a los que puedes enfrentarte son:

Imposibilidad de recibir notificaciones: El Buzón Tributario es el medio oficial por el cual el SAT te envía notificaciones importantes, como requerimientos de información, avisos de actos administrativos, etc. Si no lo tienes activo, podrías perderte información crucial y ser sujeto a sanciones por no atender requerimientos.

Dificultades en trámites: Algunos trámites ante el SAT requieren que tengas tu Buzón Tributario activo. Si no lo tienes, podrías enfrentar complicaciones al realizar estos trámites.

Presunción de notificación: Si no tienes tu Buzón Tributario activo y el SAT te envía una notificación, se presume que fuiste notificado, aunque no la hayas recibido. Esto significa que podrías ser sujeto a sanciones aún si no tuviste conocimiento de la notificación.

¿Cómo activo mi Buzón Tributario?

Activar el Buzón Tributario es sencillo. Solo necesitas ingresar al portal del SAT con tu RFC y contraseña. Ahí podrás registrar tu correo electrónico y número de teléfono, los cuales serán los principales medios de contacto con el SAT.

¡No lo dejes para última hora! El SAT te recomienda activar tu Buzón Tributario lo antes posible para evitar contratiempos. Recuerda que esta herramienta es de gran utilidad para mantener tus obligaciones fiscales al día y evitar sorpresas desagradables.

