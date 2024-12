Aficionados de Cruz Azul piden justicia en el Facebook de FIFA

América y Cruz Azul jugaron una de las semifinales más importantes y emocionantes de la liguilla en el apertura 2025. Cruz Azul llegó con un récord personal de 42 puntos, mientras que el América avanzó por el Play In, donde comenzaron a forjarse como los favoritos al ganarle a Toluca, segundo puesto de la tabla.

Lamentablemente hubo polémica de nueva cuenta y el público, empezando por los aficionados a La Máquina Celeste, aseguraron que se trató de un partido arreglado en el que presuntamente participó Adonai Escobedo, el árbitro central del Estadio Ciudad de los Deportes.

Esto derivó en una invasión en los vestidores del estadio, donde aficionados tiraron reclamos al árbitro entre agresiones verbales e incluso se llegó a videograbar alguna agresión física. Ahora, todos han comenzado a buscar otras instancias para llevar sus reclamos.

Aficionados de Cruz Azul piden justicia a la FIFA

La afición del Cruz Azul se hizo presente en los recientes posteos de la FIFA en sus redes sociales, donde han estado posteando datos acerca del próximo campeonato del Mundial de Clubes donde participarán los equipos mexicanos León y los Tuzos de Pachuca.

A través de diversos comentarios han estado pidiendo justicia para que no se realice la final del futbol mexicano entre América y Monterrey, pues aseguran que se trató de un juego arreglado, donde el árbitro aparentemente habría sido cómplice, marcando a favor de las Águilas. Hay quienes buscan que se cancele el juego.

Estos fueron algunos de los comentarios más destacados:

Ojito al fútbol mexicano. Siempre, siempre es lo mismo con el América. Si no es con AYUDITAS no hacen nada. Si esto sigue así de que sirve tener liga si siempre es lo mismo

Justicia, por favor

No puede ser que siempre sea penal para el América, ¿de qué se trata FIFA?

Justicia para el fútbol mexicano, no es posible que el arbitraje siga pasando por alto semejantes bajezas.

América vs Monterrey: ¿cuándo y dónde se jugará la final?

El partido de ida de la Gran Final del Futbol Mexicano será en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, ya que el Estadio Azteca, la casa de las Águilas, está en una remodelación debido a que será la casa de la Selección Mexicana durante el próximo Mundial de Futbol en 2026. El horario es a las 20:00 horas el 12 de diciembre.

El partido de vuelta se jugará en la casa de los Rayados de Monterrey, el Estadio BBVA. La fecha elegida para terminar el torneo es el próximo 15 de diciembre de 2024 a las 19:00 horas, por lo que alrededor de las 21:00 horas tendremos a un tricampeón o nuevo monarca de la Liga MX.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO