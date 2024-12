Mejorarán recolección de basura

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Para mejorar los tiempos de la recolección de basura en Ciudad Victoria, a partir enero del próximo año, Servicios Públicos Municipales reducirá las rutas por sectores, la idea es elevar la eficiencia del servicio, y en sitios donde no hay necesidad de que permanezca tanto tiempo los camiones cambiarlo por otros donde si se requieren, es una estrategia que ya fue autorizada y se aplicara pronto.

Carlos Alberto Chávez Ortiz, Secretario de Servicios Públicos del Municipio, reconoció que en esta temporada específicamente en el mes de diciembre se genera el triple de basura de lo normal, ahorita estamos con una estrategia en el tema de la recolección sobre los turnos estamos bien, la recolección esta a 97 y 98 por ciento como lo ha dicho el alcalde, no hay atrasos, si acaso se descompone alguno, pero eso ya esta contemplado para no dejar descubiertas las rutas en todo este mes de diciembre.

En la actualidad se están generando en promedio 2 mil 500 toneladas de basura en Victoria por semana más o menos, esto entre los camiones que trabajan en la recolección normal y sumando lo que van a tirar de empresas privadas, en el municipio en estos momentos hay 20 unidades que están trabajando y con eso estamos saliendo bien, en total son 32 rutas que se están atendiendo y cubriendo en toda la ciudad, en los turnos de la mañana y la tarde, así como los turnos especiales de fin de semana.

Reiteró que para enero del próximo año queremos reducir rutas por sectores, estamos analizando la situación, en un mes se va implementar esta medida para reducir tiempos, para que no se dañen las unidades, con esto no se va descuidar bajo ninguna circunstancias alguna de las áreas con estos cambios, lo que se esta haciendo es analizar estrategias de algunas colonias que no requieren tanto tiempo para la recolección y juntarlo con otras colonias que son mas grandes y demandan de más tiempo para llevarse toda la basura que a diario se genera en esos sectores.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON