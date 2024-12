Lanzan tráiler de la nueva película de Looney Tunes con Pato Lucas y Porky

CIUDAD DE MÉXICO.-Los amantes de la buena comedia y las caricaturas están de enhorabuena, ya que una de las franquicias más queridas de la animación regresa con fuerza a la pantalla grande. Los icónicos personajes de los Looney Tunes, Pato Lucas y Porky, han preparado una nueva película llena de nostalgia y humor irreverente; aquí el tráiler.

La película, titulada El día de la Tierra explotó o The Day the Earth Blew Up, hará referencia a uno de los géneros más clásicos de la ciencia ficción, con una dosis de comedia al estilo único de los Looney Tunes. El tráiler ha dejado claro que los extraterrestres serán los antagonistas de esta divertida historia, trayendo de regreso a Pato Lucas y Porky.

Las primeras imágenes de la nueva película de los Looney Tunes

Entre las primeras imágenes reveladas de esta nueva película de los Looney Tunes, titulada El día de la Tierra explotó o The Day the Earth Blew Up, se observa claramente que la cinta tendrá una inspiración en las películas de ciencia ficción y una gran dosis de humor irreverente.

La trama hace clara referencia a la exitosa película de Scott Derrickson, El día que la Tierra se detuvo o The Day the Earth Stood Still, pero con el toque característico de los Looney Tunes, quienes siempre han sabido cómo romper las normas de lo que es esperado en una caricatura animada.

El tráiler de la película muestra a los protagonistas, el Pato Lucas y Porky, uniendo fuerzas para hacer frente a una invasión extraterrestre que amenaza con destruir la Tierra. Sin embargo, la película no deja de lado el humor absurdo y las situaciones cómicas que han hecho célebres a los personajes a lo largo de los años.

Como es de esperar, las escenas están llenas de momentos de comedia para niños, pero también para adultos, con chistes rápidos y situaciones absurdas que apelan a las generaciones que crecieron con los Looney Tunes.

El tráiler también nos regala un toque clásico de estas caricaturas: la ruptura de la cuarta pared, en la que los personajes interactúan directamente con el público, generando risas instantáneas. Sin lugar a dudas, este avance deja claro que la película de El día de la Tierra explotó, de los Looney Tunes, mantendrá el espíritu irreverente que ha caracterizado la caricatura.

Muchos recordarán que Pato Lucas y Porky ya habían hecho dueto en una serie que involucra viajes espaciales y extraterrestres, se trata de Duck Dodgers, que fue una producción animada épica, con grandes momentos graciosos. Así que, el regreso de estos personajes apunta a algo genial.

Petunia, la novia de Porky, también será parte del equipo

En esta nueva aventura, la película de los Looney Tunes no solo contará con el Pato Lucas y Porky como protagonistas, sino que también se unirá a la acción Petunia, la novia de Porky.

Petunia será un personaje clave en la lucha contra los extraterrestres, ya que se le presenta como el cerebro del equipo. Mientras el Pato Lucas se encargará de la parte más dinámica y cómica de las batallas, y Porky será su fiel compañero, Petunia aportará su inteligencia y astucia para ayudar a derrotar a los invasores alienígenas.

El rol de Petunia es un guiño a la importancia de los personajes femeninos dentro del universo de los Looney Tunes, quienes tradicionalmente han estado en roles secundarios, pero que ahora tendrán más protagonismo en esta nueva historia.

La dinámica entre los tres personajes será una de las piezas centrales de la trama, con Petunia liderando la estrategia y aportando el toque de sensatez que equilibrará las ocurrencias y las travesuras de sus compañeros.

¿Cuándo se estrena la película de los Looney Tunes El día de la Tierra explotó?

El esperado estreno de la película El día de la Tierra explotó está programado para el 28 de febrero de 2025, una fecha estreno que marca el regreso de los Looney Tunes a las grandes pantallas de cine. Esta película animada, con Pato Lucas, Porky y Petunia, promete ser una de las más esperadas del año, no solo para los fanáticos de la franquicia, sino también para aquellos que disfrutan de una buena dosis de comedia de animación para todas las edades.

Con información de Excélsior