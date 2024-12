Muere el futbolista Kaylen Dennis de 17 años en pleno partido de fútbol

Kaylen Dennis, de 17 años, falleció durante un partido del Walthamstow Football Club el miércoles. El club semiprofesional lo confirmó así: «Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de uno de nuestros jugadores sub-23, Kaylen Dennis, durante un partido. Enviamos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos, compañeros de equipo y a todos los que lo conocían».

