Videos de OVNIs preocupan a autoridades de NY

CIUDAD DE MÉXICO.- Misteriosos Objetos Voladores No Identificados (ovni) fueron documentados por varios habitantes de Nueva Jersey en Nueva York, Estados Unidos, lo que ha generado desconcierto y temor no solo por parte de la población, sino también por las autoridades estadounidenses.

La Casa Blanca ya ha tomado su postura sobre la clasificación de los ovnis que Estados Unidos reclasificó como UAP (Fenómenos Aéreos No Identificados), afirmó que todavía no encuentran una explicación sobre el fenómeno que sucede en los cielos de su país.

El episodio de los avistamientos ovni lleva semanas. Grandes drones con luces titilantes y rotores fueron denunciados por los habitantes de varias zonas de Nueva Jersey. Imágenes filmadas con teléfonos celulares circulan en redes sociales acompañadas, en algunos casos, de comentarios alarmistas.

«Es bastante preocupante que hayan sido localizados… sin explicación», reflexiona Sam Lugo, de 23 años, trabajador de un gimnasio del condado de Bergen para quien el asunto es medio «loco», señaló para AFP. Los habitantes se preguntan qué medidas fueron adoptadas por las autoridades.

This is not a drone. We have a full blown UFO / UAP event occurring in real time in New Jersey with tens of thousands of witnesses and tons of video footage. pic.twitter.com/jPRy6pT6Rl

La gente exige respuestas a la Casa Blanca

Chris Smith, representante por Nueva Jersey, escribió al Pentágono para pedir respuestas. «Hubo varios drones sobrevolando Nueva Jersey incluso cerca de sitios sensibles», destacó en su carta al secretario de Defensa, Lloyd Austin.

Incluso la Casa Blanca fue puesta en conocimiento del caso. «El presidente (Joe Biden) está al corriente», afirmó la portavoz de la Presidencia, Karine Jean-Pierre, ante los constantes avistamientos de los últimos días y que hace varios meses el tema se intensificó con los globos espías de origen chino que fueron señalados de espiar a todo Estados Unidos.

New Jersey’s UAP over the city last week. This isn’t a drone it’s something else. Don’t know about the rest of the UAPs but this one isn’t what they think it is.

pic.twitter.com/t5805PIf8X

— Michael’s Opinion (@Michael10414637) December 11, 2024