Critican a Poncho de Nigris por decir que se casaría con él mismo

MÉXICO.- El pasado 4 de diciembre se dio a conocer la entrevista que el generador de contenido y empresario Poncho de Nigris tuvo con Aldo Tamez de Nigris y Yetus Prime, titulares del podcast “Más allá del fierro”. Durante la entrevista, el exparticipante de “La Casa de los Famosos México” compartió consejos de vida que lo han ayudado en su carrera que se inició en 2003, año en el que participó en el reality show “Big Brother”.

Uno de los temas que el influencer mexicano, de 48 años de edad, abordó fue el amor propio y compartió su postura. Esto dio pie a la división de opiniones, aunque predominan las críticas negativas, lo que se evidencia en los comentarios de YouTube y TikTok, plataformas de videos donde se encuentran la entrevista completa y fragmentos de ésta, respectivamente.

“Yo me caigo a toda m@dre”, expresó Poncho de Nigris para expresar que se ama y disfruta de su compañía. “Soy feliz conmigo, es más, me voy solo a las montañas. Estoy enamorado de mí y es puro amor propio. Me veo al espejo y me dan ganas de besarme a mí mismo”.

El empresario originario de Monterrey, Nuevo León, incluso admitió que se casaría con él mismo, comentario que habría sido la gota que derramó el vaso de agua y desató la polémica. “Me veo en el espejo y te lo juro que me entregaría anillo, solo me lo compro y me lo entrego. Y me amo, me casaría conmigo como 10 veces”.

Poncho de Nigris, blanco de críticas por su postura ante el amor propio

Aunque Poncho de Nigris expuso que esta es la manera en la que ve el amor propio, numerosos usuarios se burlaron de él y lo criticaron. En el perfil de TikTok del influencer regiomontano se leen comentarios como los siguientes: “El narcisista favorito”, “necesito que Wendy (Guevara) le responda,”, “pobre abuelito”, “sí, casi no se nota que se ama a sí mismo” y “si no lo escucho, ni lo creo”.

Así como hay crítica negativa contra el exparticipante de “La Casa de los Famosos México” también hay comentarios positivos, ya que algunas personas aseguran que “Poncho (de Nigris) entendió el sentido de la vida”. Entre los mensajes a favor del empresario destacan los siguientes: “Me encantas, Poncho”, “todos deberíamos amarnos de esa manera desmedida. No es narcisismo, es respeto y amor por tu persona”, “necesitamos amarnos de esa manera”, “claro, nosotras debemos regalarnos el anillo y ser felices y no esperar a que nadie lo haga” y “antes de eso, él tuvo que tocar fondo y darse cuenta de que tiene todo”.

