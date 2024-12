Ellos son los nuevos actores que se unen a El Juego del Calamar 2

Yim Si-wan

Reconocido por su carrera como cantante y actor, este artista de 35 años, exintegrante del grupo K-Pop ZE:A, dará vida al jugador 333. Entre sus proyectos destacados se encuentran series como “Misaeng” y “Moon Embracing the Sun”, disponibles en plataformas como Netflix y Prime Video.

Kang Ha-neul

Con 34 años, Kang Ha-neul es un nombre consolidado en la industria del entretenimiento surcoreano. Ha participado en producciones como “Cuando la camelia florece” y “Curtain Call”.

Park Gyu-young

A los 31 años, Park Gyu-young ha logrado posicionarse como una actriz versátil. Ha protagonizado dramas populares como “It’s Okay to Not Be Okay” y “Sweet Home”, ambas producciones de Netflix que han alcanzado reconocimiento internacional.

Lee Jin-uk

Este actor de 43 años es bien conocido por los fanáticos de los doramas. En la nueva temporada interpretará al jugador 246. Entre sus trabajos más conocidos están “Bulgasal” y “Sweet Home”, también disponibles en Netflix.

Park Sung-hoon

El actor ha participado en series exitosas como “La Gloria” y “La reina de las lágrimas” y en “El juego del Calamar” dará vida a una mujer transgénero.

Yang Dong-geun

Es conocido como YDG, un referente del rap en Corea del Sur y actor en producciones como “Borrador de malos recuerdos”.

Kang Ae-shim

Es una actriz de 61 años que aportará experiencia y dramatismo en el rol de una jugadora que compite junto a su hijo.

Choi Seung-hyun o T.O.P

También conocido como T.O.P, exintegrante del legendario grupo BIGBANG, que mostrará una faceta actoral en esta nueva entrega.

La lista incluye, además, a promesas jóvenes como Jo Yu-ri, de 23 años, y Won Ji-an, de 25, quienes darán vida a personajes que seguramente darán de qué hablar.

Una temporada llena de sorpresas

La segunda temporada de “El juego del calamar” constará de nueve episodios y será crucial para preparar el terreno de su tercera y última entrega.

Con un elenco renovado y una trama que promete aún más giros inesperados, la serie está lista para volver a posicionarse como una de las producciones más impactantes de Netflix.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR