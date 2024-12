Madonna desata polémica por compartir extrañas fotos con el Papa Francisco hechas con IA

MÉXICO.- ¿La Inteligencia Artificial se salió de control? Esta es una de las afirmaciones en redes sociales luego de que Madonna compartiera una serie de fotografías de ella junto al Papa Francisco hechas con IA y aunque montajes como estos suelen ser frecuentes entre los creyentes de la Iglesia Católica, lo cierto es que la cantante desató la polémica y se convirtió en objeto de críticas y burlas por sus imágenes, pues para muchos resultaron extrañas y como un insulto para el pontífice.

Pues las imágenes que no son reales al estar hechas con IA, pero retomar los rostros e imágenes tanto de la cantante como del Papa Francisco, muestran a ambos muy cercanos y con posturas corporales extrañas. Lo rimero que saltó a la vista de muchos es que en una de las tomas pareciera que el Jefe de Estado del Vaticano está muy cercano al rostro de la intérprete, algo que además hace que parezca que la «está oliendo».

Lo anterior no sólo ha hecho que las críticas sean inmediatas contra la famosa de 66 años, sino que incluso se hagan más montajes; uno de los más virales es uno en tono de burla a la cantante en el que las dos figuras aparecen dándose un beso, algo que ha desatado todavía más indignación. Hasta el momento la intérprete de «Like a Prayer» no se ha pronunciado al respecto y como compartió las creaciones de IA a través de sus historias de Instagram, estas ya no están disponibles; sin embargo, los comentarios en su contra siguen más que vigentes.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde la «reina del pop» acumula más de 19 millones de seguidores, donde este fin de semana compartió las tomas que le dejaron todo tipo de comentarios negativos, pues además de lo anterior, en uno de los montajes se ve al pontífice tomarla de la cintura. Al igual que la también bailarina, ni el Papa Francisco, ni sus representantes de la Iglesia Católica, han dado declaraciones sobre la polémica.

Estas son las polémicas imágenes hechas con Inteligencia Artificial. (Foto: X @Vale_Rici)

Critican a Madonna por compartir fotos con el Papa Francisco hechas con IA

Desde sus historias de Instagram, Madonna compartió las extrañas fotos junto al Papa Francisco hechas con IA en las que agregó los mensajes «acercándonos al fin de semana como…» y «se siente bien el ser vista». En lo que respecta a las vestimentas se ve al Papa con su traje blanco, mientras que la cantante lleva un ajustado corsé negro de encaje, por lo que las tomas del pontífice muy cercano a ella se convirtieron en algo todavía más ofensivo para los creyentes de la iglesia.

Ante ello, las redes sociales estallaron con comentarios como, «por qué hace eso», «la IA se ha salido de control», «por fin encuentra a alguien de su edad», «por qué la está oliendo», «es poco ético» y «ella quiere seguir siendo relevante con todas sus fuerzas», se lee en la red.

Además de la lluvia de críticas en contra de la cantante, en redes sociales también comenzaron a circular imágenes también hechas con Inteligencia Artificial en las que se ve un beso entre ambas figuras, algo que incrementó la polémica, mientras que otras ediciones más los muestran cenando, compartiendo una bebida y otros escenarios más.

