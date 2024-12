Por este motivo Dewey no sería parte del regreso de «Malcom el de en medio»

MÉXICO.- El anuncio sobre el regreso de “Malcom el de en medio” causó gran alboroto entre los fanáticos de la exitosa serie, aunque también han surgido dudas sobre la participación del elenco original ya que en la promoción de los nuevos capítulos sólo aparecieron tres de ellos. Uno de los que quedaría fuera del proyecto es el actor Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey y se mantiene alejado de los reflectores desde 2010, así como de redes sociales donde tiene apenas algunas fotografías.

A casi 20 años de su último capítulo, se dio a conocer que la serie protagonizada por Frankie Muniz volverá a través de la plataforma de streaming Disney Plus junto a parte del elenco original como Bryan Cranston, que realizó el papel de Hal, y Jane Kaczmarek, que dio vida a Lois. Aunque no se se sabe nada sobre Christopher Masterson, que en la ficción fue Francis, fans sospechan que el actor Justin Berfield, Reese, podría haberlo confirmado tras compartir el video a través de sus historias en Instagram.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre los nuevos capítulos; sin embargo, se sabe que el proyecto estará bajo la dirección de su creador original, Linwood Boomer. Además, en la trama Malcom volverá acompañado de su hija para ser parte de la fiesta por el 40 aniversario de sus padres, Hal y Lois, y se verán envueltos en una serie de problemas y aventuras, fiel al estilo de la serie.

They’re back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6nYVzjRq3M

— Disney+ (@DisneyPlus) December 13, 2024