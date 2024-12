Esta es la fecha de entrega de la Beca Rita Cetina

MÉXICO.-

Este lunes el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el avance del programa social beca universal “Rita Cetina Gutiérrez”. Mario Delgado confirmó que el registro fue un éxito, pues se realizaron 35 mil 155 asambleas informativas y hasta este día se tiene el registro de 4 millones 896 mil 958 alumnos de secundarias públicas, quienes a partir del 2025 recibirán 1,900 pesos bimestrales.

El titular de la SEP indicó que el próximo miércoles 18 de diciembre concluye el registro en línea en el portal www.becaritacetina.gob.mx, por lo que, a partir del próximo jueves 19 y hasta el martes 31 de diciembre, se realizará la integración del padrón y la apertura de cuentas del Banco del Bienestar para las y los estudiantes beneficiados.

“Se cierra este 18 porque los servidores de la educación ya no pueden andar en asambleas, porque tienen que organizar las tarjetas para las entregas, pero no se preocupen, si no lograron inscribirse, a la hora de ir a las secundarias, ahí los vamos a inscribir y ahí les vamos a dar su beca. Que nadie se quede, sin la beca Rita Cetina, que es ejercer el derecho a la educación”, subrayó.