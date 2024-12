Este fue el primer capítulo de Los Simpson

Este 17 de diciembre de 1989 se cumplen 35 años desde el estreno de Los Simpson, la caricatura que ha logrado colocarse como una de las favoritas de miles de personas en todo el mundo. Su éxito ha sido tan grande que actualmente se siguen transmitiendo nuevas temporadas, aunque claro con innovación creativa y sobre todo tecnológica, pero antes de que esto pasara, con recursos completamente diferentes, Matt Groening, su creador logró acaparar la atención desde el primer capítulo, el cual se veía muy distinto a cómo lucen los personajes en la actualidad.

La serie de televisión animada se estrenó antes de terminar la década de los 80 se ha convertido no solo en una de las series más populares también en una de las más duraderas en la historia de la televisión. Matt Groening, un caricaturista y escritor estadounidense, creó a Los Simpson originalmente como una parodia de la familia estadounidense típica, pero terminó por conquistar a muchos países.

El nombre de la familia proviene del apellido de Groening, y los nombres de los personajes principales se basan en los nombres de su familia: Homer su padre, Marge su madre, Bart su hermano y Lisa y Maggie sus hermanas. El primer capítulo de Los Simpson se estrenó precisamente el 17 de diciembre de 1989 a través de la cadena FOX y constó de 13 episodios.

Al poco tiempo de su estreno, Los Simpson se convirtieron en un éxito de audiencia por su humor satírico, personajes icónicos y la forma de abordar importantes temas sociales y políticos de manera graciosa e irreverente. Por más de tres décadas, la serie ha seguido siendo una de las más populares de la televisión, con más de 700 episodios emitidos en total y una audiencia global de millones de personas.

¿Cómo fue el primer capítulo de Los Simpson en 1989?

El primer capítulo de Los Simpson fue titulado «Simpsons Roasting on an Open Fire» y en español como «El regreso de Navidad». El episodio se centra en la familia Simpson, que se prepara para celebrar esta fecha tan importante. Sin embargo, cuando Mr. Burns anuncia que no habrá bonificaciones navideñas para los empleados de la Planta Nuclear de Springfield, Homero se siente decepcionado y decide ir al hipódromo para apostar y ganar dinero para la Navidad.

En cuanto a los demás integrantes, Bart y Lisa intentan ganar dinero para comprar regalos navideños, y Marge se esfuerza por mantener la Navidad en casa a pesar de las circunstancias económicas. Esta fue la oportunidad de los creadores para mostrar cómo querían que el público viera a sus personajes.

Homero como el padre de familia trabajador, pero también glotón y un poco irresponsable, en cuanto a Marge, una madre amable y cuidadosa que mantiene unida a la familia, Bart, el hijo mayor, un niño travieso y rebelde, Lisa, la hija mediana, una niña inteligente y sensible que se preocupa por los demás y Maggie, una bebé que apenas habla pero que se expresa de manera graciosa.

¿Cuántos capítulos tiene Los Simpson 2024?

La temporada 35 de Los Simpson se estrenó el 19 de mayo de 2024 y tiene un total de 18 capítulos, los nuevos episodios están disponibles mediante las plataformas de streaming Disney+, ESPN+ y ESPN Deportes, mientras que en México únicamente pueden verse a través de Disney+ y Prime Video.

¿Cuándo saldrá la temporada 36 de Los Simpson?

La temporada 36 de Los Simpson llega a México el 25 de diciembre de 2024 a través de Disney+ y no solo podrás ver la nueva temporada, también todas las anteriores. Esta aclamada serie ha ganado múltiples premios, entre ellos, ganó el premio Emmy a la mejor serie animada en 2019 y cuenta con 33 premios Emmy, 32 premios Annie y un Peabody.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO