Padre de Octavio Ocaña frustra asalto

Hace unos días Octavio Pérez, padre del fallecido actor Octavio Ocaña quien fue conocido por su papel de «Benito» en la famosa serie de comedia «Vecinos», se volvió viral en las redes luego de que se difundiera un video en donde se le puede ver frustrado un asalto a una tienda en el estado de Villahermosa, Tabasco.

En la grabación se puede observar al padre de la difunta estrella pagando en la caja acompañado de su guardaespaldas, al cual contrató debido a las múltiples amenazas que ha recibido tras indagar en la muerte de su hijo, cuando de pronto un ladrón entra al establecimiento con un arma de fuego, algo que no intimidó al señor Octavio Pérez, quien actuó de manera heroica al confrontar al sujeto, mismo que terminó huyendo del lugar.

Papá de Octavio Ocaña habla del asalto que evitó en Villahermosa

Al respectó, el padre de Octavio Ocaña fue entrevistado por los conductores del programa «De Primera Mano», en donde contó a detalle cómo fue que ocurrieron los hechos aquel día, explicando que a pesar de que llevaba un arma consigo decidió no sacarla, pues según sus palabras, solo se deben de sacar para usarse, momento en el que recordó a su hijo con una desgarradora frase.

«Él traía arma (el ladrón), yo nunca saque la mía, pues el arma se saca para usarla, no para vacilar, a mi hijo se la sacaron y lo mataron. No soy policía pero si frustre un asalto», declaró Octavio Pérez.

De igual forma explicó que él porta un arma para poder defenderse, pues ha sido amenazado en diversas ocasiones, aclarando que cuenta con un permiso para traerla y que se vio obligado a tenerla para su protección, ya que según comentó en México no hay autoridades, momento en el que volvió a hacer referencia al fallecimiento de Octavio Ocaña.

«Estoy amenazado de muerte, para mi es una protección, Frustre un asalto, pero igual me pudo haber tocado a mi y no se vale. Yo creo que así deberían de ser los mexicanos, defenderse porque no hay autoridades, para mi no. No soy policía, ni tampoco perito y descubrí la verdad de mi hijo», dijo el padre de Octavio Ocaña.

