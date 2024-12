Yahritza y su Esencia admiten que fue un error criticar la comida mexicana

La agrupación Yahritza y su Esencia, conformada por los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez, ha logrado consolidarse en el género regional mexicano a pesar de las críticas que enfrentaron hace más de un año.

Los hermanos, originarios de Yakima, Washington, pero con raíces mexicanas, se vieron envueltos en una controversia luego de realizar comentarios que no fueron bien recibidos por el público mexicano.

En un reciente encuentro con medios, los integrantes del grupo reconocieron que se equivocaron con aquellas declaraciones y aseguraron que han aprendido de la experiencia.

Yahritza y su Esencia se arrepienten de criticar comida mexicana

Durante una entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, la agrupación aprovechó para hablar de sus próximos proyectos musicales, destacando que ya preparan un nuevo álbum para inicios del próximo año.

“Los primeros días del año que entra se viene un álbum, para que estén pendientes (…) no se ha platicado, pero estamos abiertos para lo que se venga”, mencionaron los hermanos.

Sin embargo, más allá de sus planes musicales, Armando Martínez, el hermano mayor, hizo énfasis en las polémicas declaraciones que realizaron hace tiempo, donde mencionaron que no les gustaba la comida mexicana.

Al respecto, Armando aseguró que fue un error y que han reflexionado al respecto:

Gracias a Dios aprendimos de todo lo que pasó, la gente nos sigue apoyando y pues aprendimos de eso (…), obviamente sí fue algo en lo que nos equivocamos, pero ya hemos aprendido de eso y todo se arregla con el tiempo”.

Asimismo, reconocieron que sus comentarios fueron mal interpretados y agradecieron a las personas que los han perdonado.

“No fue lo que queríamos decir, no supimos cómo explicarnos y gracias a la gente que sí nos ha perdonado”, mencionaron.

La polémica de Yahritza y su Esencia

La polémica surgió hace más de un año cuando Yahritza y sus hermanos visitaron México y ofrecieron declaraciones que generaron descontento entre el público mexicano. En aquel momento, Yahritza comentó:

“Sí me gusta (México), pero no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”.

Por su parte, Armando, el mayor, agregó: “Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington, la neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”.

Estas declaraciones desataron una ola de críticas y comentarios negativos hacia la agrupación, ya que el público percibió sus palabras como una falta de respeto a la cultura mexicana.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los hermanos han logrado recuperar parte del cariño del público, presentándose en diversas ciudades de México con buenas recepciones.

Actualmente, los hermanos se encuentran enfocados en su música y en seguir creciendo dentro del género regional mexicano. La controversia, aunque difícil, les ha permitido aprender y conectar con su público.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR