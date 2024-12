Exnovio de Megan Fox quiere reconciliarse tras infidelidad

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de las dificultades recientes, Machine Gun Kelly sigue haciendo todo lo posible para reconciliarse con Megan Fox, quien está esperando su primer hijo con el cantante, luego de que la pareja terminará su relación durante la celebración del Día de Gracias.

La actriz y el músico, que llevaba cuatro años juntos, atraviesan un momento turbulento en su relación, después de que la protagonista de “Transformers”, le encontrara a su novio una serie de mensajes comprometedores con otras mujeres durante su viaje a Vail, Colorado, el pasado 28 de noviembre, y por lo que decidió terminar la relación en medio de su embarazo de 6 meses.

Aunque las cosas no están fáciles, Machine Gun Kelly ha expresado públicamente que está haciendo «lo mejor que puede» para recuperar el amor y la confianza de Megan, mientras se preparan para la llegada de su bebé.

Medios sensacionalistas han reportado que la pareja está tratando de solucionar sus diferencias, pues se prevé que el bebé nazca en marzo próximo, por lo que estaría analizando la forma de criar a su hijo y descubrir cuál debería ser su próximo paso como pareja y co-padres.

Novio de Megan Fox bebía fluidos corporales de su exnovia

Sin embargo, las cosas entre la pareja podrían complicarse aún más, luego de que la ex de Machine Gun Kelly, la actriz de cine para adultos, Amia Miley, reveló en una entrevista que el músico participó en un acto sexual intrigante cuando eran pareja.

En una conversación para el podcast Inside Only Fans, la actriz confesó que su exnovio bebió sus fluidos corporales en una ocasión, algo que la dejó sumamente confundida.

“Quiero decir, él bebió mi orina… No sé qué estábamos haciendo, pero llegamos a su casa y él me dijo: ‘Ve a la ducha’. Y yo le dije: ‘No, no necesito ducharme’… Así lo hice y él extendió su mano y dijo: ‘Está bien, ahora haz pis’. Luego comenzó a hacer esto en su boca», explicó la modelo sumamente avergonzada.

Miley aseguró que el rapero nunca volvió a hacerlo después de ese día porque su orina probablemente tenía un sabor desagradable.

En tanto, amigos cercanos a la pareja aseguraron que Megan Fox aún está muy enojada con el padre de su hijo, sobre todo luego de que el músico le pidiera estar presente en el nacimiento de su hijo, algo que la actriz no cree que él «merezca» después de descubrir su infidelidad y las recientes revelaciones de sus extrañas prácticas sexuales.

Con información de Excélsior