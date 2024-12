Tras abrir testamento de Silvia Pinal, así habrían quedado repartidos sus bienes

CIUDAD DE MÉXICO.- A 20 días de la muerte de Silvia Pinal, su familia se reunió de nuevo, esta vez en casa de María Elena Galindo, quien es la albacea de los bienes de la famosa, para abrir el testamento de la Diva del Cine de Oro.

En Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante dio detalles sobre lo que sucedió al momento en el que se abrió el testamento y cómo fueron repartidos los bienes de Silvia Pinal.

Así quedaron repartidos de Silvia Pinal

De acuerdo con información de Gustavo Adolfo Infante, la repartición de los bienes de la primera actriz quedaron de la siguiente manera:

“Son nueve herederos, los tres hijos, los cuatro nietos y las dos bisnietas, y Efigenia Ramos (su asistente) a ella le dio el 5 por ciento de lo que se vendan unas pieles y unos cuadros. A Mónica Barman otro cinco por ciento (…), Frida Sofía también está incluida en la herencia”, explicó el periodista.

El conductor también explicó que la lujosa casa en la que vivía Silvia Pinal le fue heredada a Alejandra Guzmán y que la inmobiliaria a la que pertenece el teatro Silvia Pinal quedó repartida entre sus tres hijos

“La casa de doña Silvia Pinal, donde vivía Silvia Pinal, se le queda a Alejandra Guzmán. L casa que estaba tras, la que era de Sylvia Pasquel se le queda a Sylvia y la que estaba a un lado, donde vive Luis Enrique es de Luis Enrique. El teatro pensamos que sería de Sylvia Pasquel y no, es una inmobiliaria (…), de la cual Alejandra Guzmán es dueña del 30 por ciento, Luis Enrique del 30 por ciento y el otro 30 por ciento queda 15 por ciento Sylvia Pasquel y Stephanie Salas. El otro 10 por ciento eso se va a repartir en partes iguales entre los demás herederos”.

Esto pasará con el cuadro de Silvia Pinal que pintó Diego Rivera

Gustavo Adolfo Infante también contó que el cuadro que pintó Diego Rivera de Silvia Pinal quedará a cargo de un museo en la CDMX.

“Va a quedar en la Fundación Jumex, que ya hablaron con el propietario del Museo Jumex y va a quedar ahí. Entiendo que es propiedad de los tres hijos”.

Las peleas al momento de abrir el testamento de Silvia Pinal

El periodista también reveló que hubo dos momentos llenos de tensión. Uno de ellos fue cuando Alejandra Guzmán le dijo a Efigenia Ramos, exrepresentante de Silvia Pinal, que no la indemnizarían a pesar de haber trabajado con la actriz por más de 30 años.

“La bronca estuvo tremenda entre Alejandra y Efigenia porque Alejandra le dijo: ‘tú trababas con mi mamá, no conmigo ni con mi hermano así que no te vamos a dar nada’ (….), lo más seguro es que Efigenia Ramos demande a Alejandra Guzmán exigiendo lo que le tocaría y me parece muy justo que la indemnicen”.

Por otra parte, Michelle Salas le reclamó a Luis Enrique Guzmán por supuestamente haberle robado joyas y un cuadro a su abuela Silvia Pinal.

“La cosa se puso color de hormiga cuando Michelle le dijo a Luis Enrique. ‘dejaste sin joyas a mi abuela porque te las robaste todas y el cuadro de Remedios Varo. Hay que evaluar cuanto costaban para que se te descuenten de la parte que a ti te toca’ y que Luis Enrique se quedó mudo, no supo qué contestar”.

Con información de Excélsior