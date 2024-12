“Vengo a dejar huella en la Jaiba Brava”

TAMPICO, TAM.- Consiente de donde esta parado, con el objetivo claro, buscando poner el primer ladrillo para ir construyendo en buen futuro, así se muestra el estratega de la Jaiba Brava, Marco Antonio “El Chima” Ruiz, en charla con él, se manifestó con muchas ganas de trabajar para cumplir con la confianza que han depositado en él, para darle los reflectores que merece el equipo celeste.

Lo dejó claro, no viene a vender humo, viene a trabajar por el bien de la historia que conoce muy bien del Tampico Madero.

“Me siento bien, me siento entusiasmado, me siento con muchas ganas de hacer un buen trabajo, he encontrado un grupo de muy buenos seres humanos con mucha disposición y con muchas ganas de trabajar y eso para mí es muy importante la materia prima que son los jugadores, me parece que ellos son los protagonistas y cuenta con una con una buena base y estamos buscando reforzar esa parte para traer gente que busque generar competencia”.

El ex timonel de los Tigres tuvo los reflectores de todo México en el máximo circuito, ahora busca dárselos al equipo de sus amores, pero a base de convencer a sus jugadores que pueden dar más, habló también de la confianza que los empresarios tampiqueños le dieron, pero sobre todo del proyecto que se tiene a futuro.

“En el entorno siempre se ha dicho que Tampico es una plaza que merece tener primera división, siempre la afición ha sido reconocida a nivel nacional, en donde quiera que han dado, saben que soy de Tampico y siempre manifiestan que es una plaza futbolera, por una otra razón nunca ha habido oportunidad de tener un proyecto en primera división, esperemos que nosotros estemos este haciendo las bases de un proyecto, son empresario de la región, son de acá, son de Tampico y tienen esa idea de hacer algo a mediano largo plazo, tener una buena estructura futbolística que nos permita primero Dios que se vuelva a abrir la posibilidad del ascenso y tener esa oportunidad de aspirar a una franquicia de primera”.

Sobre el proyecto deportivo y el armado de una estructura, afirmó que primero van por el paso uno que será armar un buen equipo en Expansión y poco a poco empezar con la transformación de la estructura deportiva.

“El proyecto deportivo sobre todo me convenció, pero sí la intención de los empresarios es claro, a mí se me acercaron me platicaron del proyecto, me ofrecí a asesorarlos, aún estaba en Tigres, nunca pensé que aquí estaría, vamos paso a paso, empezar hacer una buena estructura, eso lógicamente no se construye de la noche a mañana, se requiere tiempo también y mucho trabajo”.

Uno de los puntos básicos es el poder generar identidad, que los nuevos y viejos aficionados tengan la misma línea, las nuevas generaciones entiendan y quieran el equipo de casa, es otro de los objetivos que tiene el técnico celeste.

“Una de las cosas que le comenté a los directivos en este caso los dueños era la parte de crear identidad, yo creo que esta esta afición, esta plaza está necesitada de tener un equipo que se identifica con ellos, el que venga una persona que aquí nació, que aquí creció, no solamente en su vida personal sino en la manera futbolística, en la parte futbolística, pues yo creo que eso da confianza, yo trataré de responder a las expectativas, de hacer un buen trabajo, de entregarme al 100 por ciento como lo he hecho eb cada uno de los proyectos que he tenido en mis manos y buscaremos ser un equipo competitivo que manifieste esa identidad, esa esencia que es de la afición de Tampico, es de entrega, de mucho compromiso, de mucha garra, eso denlo por seguro que este equipo lo va tener” dijo emocionado el jaibo.

Sobre la estructura deportiva dijo el Chima que sí se empezará a formar.

“Primero hay que darle solidez al proyecto de expansión, porque esto es lo que va a dar pie para poder empezar más abajo, tener ya equipos que nos permitan el poder surtir al equipo de expansión de ahí, crear fuerzas básicas porque para llegar a primera división no solamente es tener este una una franquicia, sino te piden ciertas cosas, muchas certificaciones y una de ellas es tener una estructura deportiva sólida y esa es la idea, ir construyendo todo eso” afirmó.

El estar en la división de plata sin duda es un trampolín tanto para jugadores como para técnicos.

“Es lo más cercano a primera división, lógicamente todos queremos estar en en primera división, pero creo que es un es una buena vitrina, creo que podemos hacer un buen trabajo, son partidos que tienen difusión, que son televisados y eso nos permite también levantar la mano haciendo un buen trabajo para poder aspirar a cosas a cosas mayores”.

En tanto a la garra y la entrega que el equipo debe tener y el sello que tendrá que buscar el Chima Ruiz, manifiesta que conoce muy bien el ADN celeste.

“Yo tengo mi idea futbolística, tengo mi modelo de juego, mi filosofía, siempre he sido un jugador que le gusta el fútbol ofensivo, pero también a lo largo de todos estos años he tenido influencias de entrenadores importantes a nivel nacional que me han dado y me han dejado enseñanza y partiremos del orden de ser un equipo equilibrado, pero que siempre haga sentir la localía como siempre la hizo sentir este equipo” dijo.

Sobre la huella que sueña dejar con la Jaiba Brava manifestó lo siguiente: “Bueno lógicamente uno donde quiera que se pare trata de dejar huella, mi trabajo hablará por mí, lógicamente quiero dejar este una gran enseñanza en todos los jóvenes, creo que me he caracterizado y me ha ido muy bien trabajando con jóvenes en selección nacional y eso trataremos de construir acá, dejar nuestro granito de arena que el día de mañana que este sea un proyecto importante y que se nos mencione como gente que venimos a crear bases”.

Dejará el corazón, alma y cuerpo por la Jaiba Brava el técnico jaibo maderense.

“La verdad que sí, creo que siempre la hay que corresponder la gente que confía en nosotros, la gente que cree en nosotros y simple sencillamente es hacer lo que que nos gusta y lo que nos apasiona y lo que sabemos hacer”.

Sobre el tener paciencia para los resultados y el prometer ser campeón, “Chima” Ruiz dijo que es fácil prometer humo, pero más difícil prometer trabajo.

“Uno puede prometer como entrenador, es trabajo esa es la realidad, lo demás lo demás es humo, el decir vamos a ser campeones, lo dicen todos, aspiramos a todo eso, pero eso se construye, eso no es de la noche la mañana, yo no traigo la varita mágica, lo dije, estoy conociendo el grupo apenas, estamos construyendo,somos un equipo que lo menciono no tenemos una estructura abajo que nos permita tomar jugadores o reforzarnos, entonces necesitamos traerlos, no es fácil, pero estamos haciendo un gran esfuerzo y créanme, vamos a ser competitivos”.

Por Manuel Hernández

Expreso-La Razón