CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A lo largo de este 2024, la Secretaría de Salud en Tamaulipas (SST), atendió a 1,502 pacientes que presentaron Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), destacando que de esa cifra 449 fueron niños, adolescentes y jóvenes desde los 10 años a los 19 años, con una mayor incidencia en jóvenes que cursan su educación media superior.

Eliana Margarita Guevara Peña, dijo que en la cifra total, ofrecieron atención a 444 varones y 1,058 a mujeres, destacando que el sexo femenino sigue mostrando mayor aceptación a la atención de su salud mental en comparación con los hombres.

“El Trastorno de Ansiedad Generalizada sigue siendo el principal problema presentado en las personas atendidas de todas las edades, y de acuerdo a los números, en los escolares se presenta más en varones de 11 a 14 años, y en mujeres entre los 15 y los 19”.

Dijo que el problema de ansiedad y estrés luego de la pandemia por Covid-19, no se puede decir si ya se superó o no, “siguen existiendo casos de estrés y ansiedad debido a las situaciones propias dela vida, pero si han disminuido, porque ya no está el tema de la pandemia”.

En entrevista con EXPRESO dijo que el servicio que siguen ofreciendo son las consultas de salud mental en los centros de salud mental de las jurisdicciones sanitarias, en los centros comunitarios de salud mental, en los centros integrales de salud mental y en los módulos de los hospitales.

“Se les da terapia psicológica, en los casos que lo amerita también se da atención psiquiátrica”, dijo tras indicar que de las atenciones que ofrecen cerca de una tercera parte son menores y hasta los 19 años de edad.

Dentro de uno de los tamizajes que aplican en las escuelas de Tamaulipas, dijo que en promedio de un 7 a 8 por ciento de alumnos sale con algún problema de ansiedad o de estrés.

“A ellos nos enfocamos para darles atención en la escuelas y en los centros”, dijo tras explicar que estos problemas, se manifiestan dentro de las escuelas con algunas características que se deben identificar.

Los alumnos pueden enfrentar problemas para concentrarse, problemas en sus relaciones interpersonales, puede estar muy apartado, inquieto, con dificultad para enfrentar condiciones de la vida cotidiana sencillas, como hacer una tarea; la mayor incidencia la han detectado en educación media superior.

CUIDAR SALUD MENTAL DE NIÑOS

La salud mental se construye en la infancia, es el pilar y base de su desarrollo, por ello el cuidado de la salud mental de los infantes, niños y adolescentes es indispensable para un bueno desarrollo.

“Para que al crecer y ser mayores de edad, tengan una fortaleza emocional que les permita mejor desarrollo en todos los ámbitos, el escolar, el profesional y el de las relaciones familiares y personales”.

Guevara Peña, dijo que durante los ciclos escolares tienen acercamiento con docentes y han detectado que los maestros cada vez tienen mayor capacidad para detectar las necesidades de sus alumnos en relación a sus emociones, e incluso buscan canalizarlos para que reciban atención.

“Los principales problemas emocionales en los niños, tiene que ver, con la forma en que les enseñan a canalizar sus emociones”, los factores pueden ser muchos; incide el provenir de familias disfuncionales, donde los mismos padres no tienen un buen control de sus emociones.

Aclaró que no se trata de falta de afecto, amor o cariño, sino a la falta de estilos de crianza adecuados o asertivos en donde se brinde comunicación, acercamiento emocional y una buena relación con los hijos.

Desde su punto de vista, en la actualidad hay una nueva generación que está rompiendo paradigmas, que está descubriendo la importancia del afecto, la cercanía con los hijos, la importancia de la comunicación.

“Porque los niños desde pequeños son seres pensantes y entienden”.

JÓVENES LOS MÁS AFECTADOS

Las relaciones que tienen los jóvenes pueden incidir en la toma de decisiones, “la influencia del grupo, la necesidad de encajar, de pertenecer, sobre todo en esta etapa DE la adolescencia”.

En los tamizajes que realiza la SST, detectan que los jóvenes tomaron su primera bebida alcohólica por “presión social”, porque los amigos los retaron a tomar la bebida.

“Piensan, me van a dejar de hablar, están vulnerables”, por eso es necesario reforzar en casa para que se sientan apoyados, porque tienen miedo al regaño o a ser juzgados”.

Las personas adultas también padecen los problemas de estrés y ansiedad, por diversas causas o motivos, entre ellas, el trabajo, el hogar, la familia, el matrimonio o las responsabilidades en general.

Dentro de las atenciones brindadas este año, destaca que mientras más joven eres, más incidencia hay de problemas de salud mental, porque entre los jóvenes de 20 a 29 años, es en donde mayor demanda tiene con 321 casos atendidos.

Por Nora Alicia Hernández Herrera

Expreso-La Razón