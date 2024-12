TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas instaló en el municipio de Tampico 12 nuevas cámaras que dan imagen al C-5, la iniciativa privada brindó sus instalaciones y WiFi para la colocación.

El Secretario de Ayuntamiento, Carlos García Porres mencionó que estos dispositivos se colocaron en puntos estratégicos de la zona centro de la ciudad.

«Trajeron unos módulos que traen cámaras, se les pidió permiso a algunos empresarios para que nos permitieran instalarlas y agarrar de su WiFi para que estén sincronizadas y vinculadas con el C-5, ya tenemos más ojos en el centro».

Reconoció que sostuvo diálogo con empresarios de la ciudad para proponerles la compra de estos aparatos de vigilancia con la finalidad de brindar mayor seguridad.

Ante esto, el grupo de personas aceptó entrarle a la compra de cámaras de alta calidad para que las autoridades tengan más «ojos» en la ciudad.

«Yo me he acercado con varios empresarios y me han dicho que con gusto, que para ellos sería mayor tranquilidad, que no importa lo que cueste porque ellos se juntan entre varios y sin problemas aportan».

García Porres indicó que la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya solicitó informes de cuáles son los modelos y marcas de las cámaras para en un futuro hacerle llegar las características a los empresarios y logren donar cámaras al C-5.

«Está bien que la iniciativa privada esté poniendo de su parte, en un punto se va a ocupar más de ellos, lo ideal es que cada quien pudiera donar una cámara y tapizar a Tampico de cámaras para que el C-5 esté pendiente de todas las calles».

El Secretario señaló que entre más cámaras haya, mayor vigilancia tendrá la ciudad, sobre todo en áreas comerciales que son más transitadas.

Por Javier Cortés

