Ingrid Coronado rompe en llanto en su último programa de TV

“Para mí es importante estar cerca de ellos, para ellos es importante estar conmigo. Y quiero estar ahí. Y un trabajo en televisión donde tengo que estar todos los días es algo que no me iba a permitir estar cerca de ellos, por lo tanto, es la razón por la cual tomo la decisión de estar fuera de este programa”.

Visiblemente conmovida, Ingrid Coronado aseguró que el llanto era de alegría y no de tristeza.

“No podía parar de llorar, pero no es de tristeza, es de alegría, de saber que no solamente vivimos grandes alegrías juntos, sino que me llevo grandes amistades, grandes amigos”.

