VIDEO: Avión se estrella contra una casa en Brasil

CIUDAD DE MÉXICO.- Una tragedia se vivió en Brasil cuando en medio de un extenso banco de niebla una aeronave se estrelló y cayó justo encima de la chimenea de una casa en la localidad de Gramado ubicada al sur del país sudamericano. El accidente aéreo quedó documentado en video del cual se reportan que hay casi una decena de personas sin vida.

El piloto de la aeronave de pronto pudo haber tenido problemas con el vuelo debido al mal clima durante la mañana de este domingo 22 de diciembre, según los primeros reportes revelados tras el desplome del avión que quedó destruido.

La aeronave destruida comenzó a incendiarse toda vez que quedó en el techo de una vivienda localizada sobre la Avenida das Hortênsias, donde personal de rescate y bomberos acudieron para retirar el aeroplano que explotó dejando un incendio que pudo ser controlado.

Al respecto, el comisario Cléber dos Santos Lima, director del Departamento de Policía del Interior de la Policía Civil del estado, informó que hay por lo menos nueve personas sin vida: «Hay nueve muertos confirmados por (los servicios de) Defensa Civil y no hay sobrevivientes del avión», dijo para AFP.

¿Cuántas personas fallecidas y heridos dejó el avión estrellado?

Las autoridades no confirmaron por el momento cuántos pasajeros y tripulantes viajaban en el avión, un turbohélice Piper Cheyenne 400, aunque Defensa Civil dijo más temprano que «preliminarmente, el avión transportaba 10 personas».

La aeronave se estrelló la mañana del domingo «contra la chimenea de un edificio, luego contra el segundo piso de una casa y después cayó sobre una tienda de muebles», informó en una nota la Secretaría de Seguridad Pública de Rio Grande do Sul sobre el avionazo en la zona turística.

Los destrozos «también alcanzaron a una posada», añadió. Al menos 15 personas fueron trasladadas al hospital, la mayoría por haber inhalado humo del incendio que provocó el accidente, luego controlado por los bomberos.

Na manhã deste domingo (22), um avião de pequeno porte que havia saído do aeroporto de Canela, caiu minutos após a decolagem no centro de Gramado, no RS. O avião transportava nove pessoas, conforme informações preliminares da Defesa Civil Nacional. https://t.co/eQOZ35NOU0 pic.twitter.com/MsIBC7a5PK

— Gazeta do Povo (@gazetadopovo) December 22, 2024