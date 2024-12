Erika Buenfil dispuesta a todo para reencontrarse con Luis Miguel

MÉXICO.- Aunque han pasado más de 20 años del fugaz romance que Erika Buenfil tuvo con Luis Miguel, la actriz recuerda con gran cariño al cantante y recientemente admitió estar dispuesta a todo para reencontrarse con él. Además del gesto de caballerosidad que tuvo con ella en uno de sus conciertos, la también influencer mencionó que tiene boletos para ir a la siguiente presentación de «El Sol» donde espera tenerlo cara a cara una vez más.

La llamada “Reina de TikTok” ha relatado en diversas entrevistas el romántico encuentro que tuvo con el intérprete de “La incondicional” hace más de dos décadas. Con ello ha dejado ver que aún guarda sentimientos por él y que dejó huella en su vida por lo fugaz, pero intenso de su romance. Ante esto, dijo estar dispuesta a todo para poder reencontrarse con el artista y ha comenzado su plan consiguiendo boletos para su próximo concierto.

“Creo que ya tengo boletos para ir pronto y a mí me vale, yo me voy a brincar las trancas, voy a ver cómo le hago por lo menos para saludarlo, para ver si todavía se acuerda de mí”, dijo Buenfil en una entrevista con Melo Montoya para su canal de YouTube.

Erika Buenfil también habló sobre el gesto de caballerosidad que tuvo Luis Miguel con ella luego de uno de sus conciertos al que asistió hace varios años: “Porque se me rompe la pata y entonces voy a verlo a un concierto con la pata rota. Sí, a hue**, con hijo y todo, y entonces le hago así con la mano (saludarlo) y me volteó a ver (…) Cuando terminé el concierto, tuvo el detalle, no sé si de parte de él o del Auditorio Nacional, de considerarme para salir aparte de la gente, por la salida donde él sale, permitirle a mi chofer que accediera el carro”.

El fugaz romance entre Erika Buenfil y Luis Miguel

Además de su talento sobre el escenario y los misterios sobre su vida personal, Luis Miguel ha dado de qué hablar por su vida amorosa y los romances que ha tenido con mujeres destacadas en la industria. Entre ellas Erika Buenfil, quien ha dado detalles sobre lo que hubo entre ellos y que habría comenzado cuando ella fue a uno de sus conciertos en el que él la señaló entre el público.

“Te está buscando Luis Miguel”, es lo que, relató Buenfil en entrevista con Yordi Rosado, le dijo el equipo del cantante a la actriz tras intercambiar miradas más de una vez durante su presentación en Monterrey en aquel momento. Aunque se mostró cautelosa al respecto, fue hasta que el cantante le llamó que confirmó que era real y entonces decidió ir al hotel donde se hospedaba para encontrarse.

“Fue el día siguiente y ya, pasaron por mí… Sí (durmió en la habitación del cantante) y al otro día ya no lo vi, yo estaba haciendo novela, siempre salgo con mis mam****. Ya hay otro momento, pero tengo llamado, siempre en el momento crítico tengo llamado”, dijo la actriz sobre el motivo por el que decidió no volver a Luis Miguel destacando sus compromisos laborales y creciente carrera como prioridad en ese momento.

