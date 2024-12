Un 15% de población ignora que tiene SIDA

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Se estima que en Tamaulipas alrededor de un 15 por ciento de la población que vive con VIH no lo sabe debido a que no se hacen el examen pese a tener prácticas de riesgo, al año se detectan 400 casos nuevos y actualmente se atiende a 4 mil 300 pacientes con SIDA en todo el estado, principalmente de los municipios de Reynosa, Tampico, Matamoros y Ciudad Victoria, que es donde están concentrados la mayoría.

Jorge Sebastián Hernández Rodríguez jefe del programa VIH-SIDA de la Secretaría de Salud, dijo que desde antes del primero de diciembre fecha en que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH se estuvieron realizando acciones de tamizaje, en la búsqueda de casos nuevos para que reciban la atención médica y es que ahora con los nuevos tratamientos que hay para VIH en México y en Tamaulipas es posible que se pueda llevar una vida normal e inclusive no contagiar.

Por desinformación la gente se esconde cuando le tocan el tema, y es que no saben que ya hay mejor medicamento competimos a nivel mundial con lo mejor y ahora todos se pueden proteger, por ejemplo si son pareja de alguien que tiene VIH, se pueden proteger, tomando medicamento no se lo van a transmitir, o aquellas personas que tienen una situación de riesgo, que estuvo expuesta y no quiere contagiarse, se toma el tratamiento durante un mes y no se contagió, y eso mucha gente no lo sabe por eso es importante la difusión de esto, llamamos estrategia PREP y PEP

Tenemos detectados y en tratamiento a 4 mil 300 pacientes con VIH en todo Tamaulipas, al año se detectan entre 350 a 400, y es que si bien hay tratamiento la pregunta es porque sigue habiendo casos nuevos, es donde tenemos que luchar para que los usuarios que viven con el virus proteja a su pareja, o lo peor es aquella persona que tiene el virus y lo desconoce, se estima que un 15 por ciento de la población que tiene VIH no los saben, y desafortunadamente cuando se enteren ya van tener afectaciones en su salud.

Por. Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN