Influencer le regala casa a su tía y ella la rechazó porque está muy ‘pequeña’

CIUDAD DE MÉXICO.-Lupita Anaya, reconocida influencer mexicana, experimentó una gran decepción al no ser bien recibida por su tía, a quien decidió regalarle una casa para apoyarla en su situación económica. Sin embargo, la tía de la creadora de contenido no reaccionó de la manera esperada.

A través de sus redes sociales Lupita Anaya compartió la sorpresa que le tenía preparada a su tía: regalarle una casa para apoyarla económicamente y evitar que continuara pagando renta.

Sin embargo, la verdadera sorpresa fue para la creadora de contenido, ya que aparentemente su tía no estuvo de acuerdo con el obsequio y rechazó el regalo que le ofreció su sobrina.

En el video que Lupita Anaya compartió, se ve cómo la joven llega a la casa que planeaba regalar a su pariente. Desde los momentos en que observan la fachada y el portón de la vivienda, se puede apreciar el disgusto de la tía, pasando de la emoción a la decepción en cuestión de segundos.

Ya dentro de la casa, la tía de la influencer comenzó a señalar aspectos negativos de la casa, resaltando que se encontraba demasiado lejos de donde ella vive actualmente.

Está bien lejos de donde yo vivo. Nomás dos cuartitos, ya ves que tengo mucha familia. Está muy sucio, le hace falta una mano de mujer en esta casa […] Esperaba una casa más grande, más arregladita y limpiecita.

Lupita Anaya le preguntó a su tía si no le había gustado la casa, ya que la veía poco emocionada e incluso decepcionada.

La tía de Lupita explicó que no estaba completamente en desacuerdo con la propiedad, pero le pidió que dejaran de grabar y que se procediera con la firma de los papeles para poner el inmueble a su nombre. Luego, con la ayuda de su hijo, planeaba venderla y usar el dinero para comprar algo más cerca de la casa que actualmente alquila.

Mejor se los doy los papeles a mi hijo y que venda la casa y yo me compro algo más cerca de por allá por donde vivo para no perder mis amistades, mi hijo le sabe a todo eso, mejor me apoyas a unos mesesitos de renta.

La joven optó por no regalarle la casa a su tía, y en cambio, expresó en uno de los comentarios que podría obsequiar el inmueble a uno de sus seguidores o entregarlo como premio a alguien en la calle.

