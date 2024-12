Estos son los días festivos y puentes para 2025

MÉXICO.- En 2025, los días festivos oficiales en México, según la Ley Federal del Trabajo, ofrecen varias oportunidades para el descanso y la celebración de eventos históricos y culturales. A continuación, te presentamos los detalles más importantes, junto con información adicional sobre «puentes» y la remuneración por trabajar en días de descanso obligatorio.

Días Festivos Oficiales 2025

Los días de descanso obligatorio para trabajadores en México son:

– Miércoles, 1 de enero: Año Nuevo.

– Lunes, 3 de febrero: Conmemoración de la Constitución Mexicana (se recorre del 5 de febrero).

– Lunes, 17 de marzo: Natalicio de Benito Juárez (se recorre del 21 de marzo).

– Jueves, 1 de mayo: Día del Trabajo.

– Martes, 16 de septiembre: Día de la Independencia.

– Lunes, 17 de noviembre: Revolución Mexicana (se recorre del 20 de noviembre).

– Jueves, 25 de diciembre: Navidad.

Estos días son de descanso obligatorio, y las empresas están legalmente obligadas a otorgarlos a sus empleados.

Días Festivos No Oficiales

Aunque no son de descanso obligatorio, estos días tienen un fuerte impacto y muchas empresas y escuelas los otorgan:

– Jueves 17 y Viernes 18 de abril: Semana Santa (Jueves y Viernes Santo).

– 6 de enero: Día de los Reyes Magos.

– 30 de abril: Día del Niño.

– 10 de mayo: Día de las Madres.

– 1 y 2 de noviembre: Día de Muertos.

– 12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe.

Puentes en 2025

Los fines de semana largos o «puentes» son una excelente oportunidad para planificar descansos o viajes. Aquí los más destacados para 2025:

– Del sábado 1 al lunes 3 de febrero: Por la conmemoración de la Constitución Mexicana.

– Del sábado 15 al lunes 17 de marzo: Por el Natalicio de Benito Juárez.

– Del sábado 13 al martes 16 de septiembre: Por el Día de la Independencia (al empalmarse con el fin de semana, se extiende a cuatro días).

– Del sábado 15 al lunes 17 de noviembre: Por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

¿Cómo se paga si trabajas en un día de descanso obligatorio?

Si trabajas en un día festivo oficial, la Ley Federal del Trabajo (artículo 75) establece que recibirás una remuneración equivalente a triple salario. Esto se desglosa así:

– Pago normal: Por tu jornada habitual.

– Pago doble adicional: Por tratarse de un día que debería ser de descanso.

Por ejemplo, si trabajas el 1 de mayo (Día del Trabajo), tu compensación será tres veces tu salario diario regular.

Un día festivo que no se repetirá en 2025

En 2024, el cambio de poder presidencial marcó el 1 de octubre como día festivo. Sin embargo, este día solo se celebra cada seis años, por lo que no habrá descanso en 2025. Este evento regresará hasta 2030.

Importancia de días festivos no oficiales en México

Los días festivos no oficiales, como el Día de Muertos o el Día de la Virgen de Guadalupe, tienen fuertes raíces culturales. Aunque no sean obligatorios, muchas empresas y escuelas suelen dar descanso, estos ayudan a conectar a las familias y fomentan un sentido de pertenencia con las tradiciones.

En algunos estados hay días festivos que incluso ofrecen descansos laborales o escolares.

15 de mayo – Fiesta de San Isidro Labrador (Durango):

En varios municipios del estado de Durango, como Lerdo, se celebra el día de San Isidro Labrador, patrono de los agricultores, con actividades religiosas y culturales, incluyendo descansos escolares.

8 de septiembre – Día de la Virgen de la Caridad (Zacatecas):

En el estado de Zacatecas, especialmente en la ciudad de Jerez, esta festividad religiosa incluye procesiones y ferias. Las escuelas y algunas oficinas locales suspenden actividades.

