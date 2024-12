Nave de la NASA se acerca lo más posible al Sol

ESTADOS UNIDOS.- La agencia espacial de Estados Unidos (NASA) informó el viernes que su sonda Parker Solar Probe se encontraba «a salvo» y funcionaba con normalidad tras completar con éxito la aproximación más cercana al Sol jamás realizada por un objeto fabricado por el hombre.

La sonda pasó a 6.1 millones de kilómetros de la superficie solar el 24 de diciembre, adentrándose en la corona, la atmósfera exterior del Sol, en una misión destinada a ayudar a los científicos a conocer mejor la estrella más cercana a la Tierra.

Según la agencia, el equipo de operaciones del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, en Maryland, recibió la señal, un tono de baliza, de la sonda poco antes de la medianoche del jueves.

Parker Solar Probe has made history.

After seven days of silence, Parker has resumed communication with Earth, confirming it's healthy after soaring just 3.8 million miles from the solar surface — the closest a human-made object has ever been to a star.https://t.co/YgLBDsRlGy pic.twitter.com/UMCNq0BzhA

— NASA Sun & Space (@NASASun) December 27, 2024