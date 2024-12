Pide SS evitar intoxicaciones por monóxido

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Pese a que en la temporada estacional de fríos, Tamaulipas ha escapado a las enfermedades y muertes por enfermedades relacionadas con las bajas temperaturas, las autoridades de salud están llamando a prevenir accidentes y riesgos.

Debido a que en esta temporada el clima no ha sido extremo, porque los frentes fríos no han provocado temperaturas por debajo de los cero debajo de los cero grados centígrados, la entidad no ha registrado casos de hipotermia, intoxicaciones por monóxido de carbono o quemaduras con fuego o gas butano, agua u otros líquidos.

Durante la temporada estacional de 2023-2024, las autoridades de salud reportaron por lo menos dos defunciones por frio, una ocurrió en Matamoros y otra en Tampico, durante una onda gélida en el mes de enero, ambas víctimas eran indigentes.

En tanto que en el reporte epidemiológico de quemaduras, estás registran a lo largo del año 2025 casos, pero están más relacionadas a los daños causados por el sol en la temporada de otoño.

Las que corresponden al frio en el año son unas 18, de las cuales 11 son atenciones por intoxicación, ya sea de monóxido de carbono por el uso de gas LP o incluso calefactores.

Por. Nora Hernández Herrera

EXPRESO-LA RAZON