Usuarios en redes reviven entrevista a Dulce sobre su maternidad

MÉXICO.- Se han cumplido ya tres días desde la muerte de la famosa intérprete mexicana Dulce «la cantante», y los detalles sobre su vida, así como los testimonios sobre su cálida forma de ser no han dejado de salir a la luz, tal y como sucedió en las redes sociales, en donde usuarios revivieron una emotiva entrevista que la revista TvyNovelas le hizo a la famosa en 1986.

En dicha conversación, Dulce habló sobre su experiencia luego de haberse convertido en madre a sus 31 años, tras dar a luz a su hija Romina Mircolli Noeggerath, quien nació el 8 de septiembre de 1986, a quien concibió con el productor musical Luis Mircolli, a dos años de haberse casado con él, revelando que se tomó su tiempo para ser mamá debido a que no se había sentido preparada para poder asumir una responsabilidad tan grande.

«Si no tuve un hijo antes fue porque no me sentía preparada mentalmente ni tenía la suficiente madurez para enfrentarme a la responsabilidad. A pesar de tener varios años de casada, sentía que aún habían dudas, ciertas inquietudes, temores.», señaló Dulce en aquel momento.

El emotivo mensaje que Dulce «la cantante» le dejo a quienes se quieran convertir en madres

Durante la entrevista, Dulce dejo ver su lado más sensible, pues explicó como anhelaba que su bebé fuera niña antes de saber su genero, expresando su deseo por llevar una buena relación de amistad con ella, así como de siempre darle libertad en sus decisiones aunque aceptó que le dolía pensar en la posibilidad de que algún día se separarán.

«Deseaba que fuera niña porque las niñas reflejan la ternura, lo frágil, lo suave. Trataré de ser su mejor amiga y de ayudarla en todo. Jamás trataré de limitar su libertad ni de influir en sus decisiones. Platicaré con ella, le daré sugerencias pero al final será ella la que decida. Me duele pensar en el día que tenga que separarme de ella.» declaró la intérprete en vida.

Asimismo, aprovechó para mandarles un importante mensaje a todas aquellas mujeres que tengan planes de convertirse en madres en algún momento, resaltando la gran responsabilidad que significa traer a un nuevo ser a este mundo, y porque debería de hacerse en las mejores condiciones.

«Les aconsejo que solo se embaracen cuando estén seguras de lo que quieren en la vida. El embarazo no es un juego, es una responsabilidad para la que hay que estar preparadas en lo espiritual, en lo moral, en lo mental y en lo económico.», dijo Dulce.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO