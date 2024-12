Esto preguntó uno de los dos sobrevivientes del accidente aéreo en Corea del Sur

CIUDAD DE MÉXICO.- La comunidad internacional se encuentra de luto por un lamentable accidente aéreo ocurrido ese domingo 29 de diciembre en las inmediaciones del aeropuerto de Muan, en Corea del Sur. De acuerdo con la información oficial del percance se reportó cuando la aeronave – perteneciente a la línea aérea Jeju Air – trataba de aterrizar con 181 personas a bordo, de las cuales fallecieron 179, dejando solo dos sobrevivientes.

Hasta ahora no están claras las causas que ocasionaron el siniestro, pero las primeras hipótesis sugieren que el tren de aterrizaje delantero no se desplegó por una posible colisión con aves que sobrevolaban la zona. Como consecuencia, el avión no pudo aterrizar y salió disparado de la pista, chocando contra un muro de hormigón y estallando de forma inmediata, cobrando así la vida de todos los pasajeros y pilotos.

Del total de personas a bordo del avión únicamente sobrevivieron dos miembros de la tripulación, los cuales aparentemente viajaban en la parte trasera del avión, muy cerca de la cola de la aeronave. Su estado de salud es desconocido, pero medios locales notificaron que ambos sobrevivientes fueron trasladados a un hospital local. Ahora – a pocas horas del accidente – se ha dado a conocer que uno de los sobrevivientes ya tuvo oportunidad de hablar con su familia e hizo una impactante pregunta.

¿Qué dijo la persona que sobrevivió al accidente aéreo?

Dos personas sobrevivieron al accidente.

Según el medio de noticias The Korea Herald, el miembro de la tripulación que sobrevivió – cuya identidad no fue revelada – le contó al personal médico que lo único que recordaba era haberse abrochado el cinturón de seguridad para aterrizar. De igual manera, la persona se mostró sorprendida de estar en el nosocomio y le preguntó a los médicos sobre lo que había pasado y su estado de salud: «¿qué pasó? ¿Por qué estoy aquí?», habrían sido las palabras del sobreviviente.

El personal médico precisó que el sobreviviente presenta heridas en la cabeza y el hombro izquierdo. Aunado a esta persona, otro integrante de la tripulación se salvó y recibe atención médica en el mismo hospital, pero aún no se ha dado a conocer información sobre su estado de salud. Se dio a conocer que ambos sobrevivientes trabajaban para la línea aérea Jeju Air y al momento de la colisión estaban sentados en la parte posterior del avión, muy cerca de la cola, la única parte del avión que no se destruyó.

Líderes mundiales envían el pésame a familiares y amigos de las víctimas

Los sobrevivientes permanecen en el hospital.

Tras el lamentable accidente diversos líderes mundiales han enviado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas. Fue el papa Francisco uno de los primeros en pronunciarse por estos hechos, asegurando que sus oraciones estarán con quienes perdieron a sus familiares en el siniestro: «me uno en oración por los supervivientes y los muertos”, dijo desde la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Algunos de los líderes que se pronunciaron y lamentaron el accidente aéreo ocurrido este 29 de diciembre son: Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea; Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania; Olaf Scholz, canciller de Alemania; David Lammy, canciller de Reino Unido; y la Embajada de México en Corea del Sur; entre otros.

Con información de HERALDO DE MÉXICO