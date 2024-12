Influencer cumple su sueño de besar a Romeo Santos y su esposo le pide el divorcio

REPÚBLICA DOMINICANA.- El pasado fin de semana Aventura se presentó en República Dominicana como parte de su gira “Cerrando ciclos tour”, con la que Romeo Santos sigue cautivando al público sin dejar de lado las sorpresas. Entre éstas destaca aquella en la que invita a uno de los presentes a compartir el escenario con él, aunque en esta ocasión no resultó como esperaba ya que la mujer que cantó a su lado lo besó al finalizar y esto generó molestia en su esposo, quien al ver el video decidió pedirle el divorcio.

A través de redes sociales Miriam Cruz, influencer conocida como Daysha, aseguró que su sueño era compartir escenario con Romeo Santos y dispuesta a lograrlo llevó un cartel con la leyenda “Mi sueño es cantar ‘La Guerra’ contigo” con el que captó la atención del cantante. Fue así como logró interpretar uno de sus temas favoritos y guiada por la emoción, al finalizar, le dio un apasionado beso a Santos sin imaginar lo que esto provocaría en su matrimonio.

“No sé por dónde empezar, pero quiero compartir lo feliz que me siento por haber logrado este sueño tan anhelado, uno que durante años imaginé tanto despierta como dormida. Para mí, no se trata sólo de admirar al artista, sino también de valorar al gran ser humano que es. Lo he seguido y admirado por mucho tiempo”, escribió la mujer junto a una serie de fotos del concierto de Aventura.