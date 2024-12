Influencer se hace viral por continuar su rutina de belleza durante un temblor

CHILE.- No corro, no grito y no empujo son reglas básicas cuando nos enfrentamos a un temblor y los mexicanos lo sabemos mejor que nadie, pues los sismos son constantes; sin embargo, en más de una ocasión los chilenos nos han dejado en claro que para guardar la calma, no hay nadie como ellos. Y es que al encontrarse en el cinturón de fuego del Pacífico es de lo más común que los movimientos telúricos muevan a Chile entero.

En otras ocasiones hemos visto a streamers continuando como si nada cuando un sismo los sorprende, pero ahora fue una influencer la que conquistó las redes al ignorar un temblor y continuar con su rutina de belleza. Fue la tiktoker Constanza (@_constanzapazz en TikTok) quien compartió un clip realizando un Get Ready With Me (GRWM), cuando de pronto la tierra comenzó a moverse, pero lo que más llamó la atención fue que decidió quedarse dentro de casa.

El polémico video que ya acumula más de 11 millones de reproducciones muestra a la joven terminando de arreglarse y mostrando paso a paso parte de su rutina de belleza, así como todos los detalles de su look, cuando de pronto comienza a sentirse un temblor que poco a poco fue aumentando de intensidad. Si bien la magnitud fue la necesaria para mover todo a su paso, la influencer decidió quedarse en casa y continuar arreglándose.

«Ningún temblor va a impedir que yo termine de grabar mi GRWM», escribió.

Joven se hace viral por hacer GRWM mientras tiembla

El video fue compartido por una joven de nombre Constanza, quien se encontraba en su recámara grabando un TikTok arreglándose, cuando comenzó a temblar: «esta temblando pero no me importa nada», dijo cuando a penas se sentía el sismo. Al cabo de unos segundos el movimiento fue todavía más rápido, lo que la asustó hasta pausar el video y probablemente ponerse a salvo.

Después regresó a ponerse perfume y continuar mostrando los detalles de su look con jeans, blusa negra y chaqueta, además de ondas en el cabello. Ante lo anterior saltaron comentarios destacando que la joven mantuvo la calma porque es originaria de Chile, una país donde los temblores son muy frecuentes.

«Estoicismo en su máximo esplendor», «a mí se me activa el recuerdo del 2017 y sí salgo corriendo», «primero se lo vi a Karen Lacouture», «yo dije y por qué se queda tan tranquila?, ya luego escuché su acento y entendí todo» y «cuando dijo ‘ctm’ supe porqué actúa tan normal», se lee en la sección de comentarios.

