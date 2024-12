Un nuevo comienza

Están dos tipos de personas: los que sueñan, piensan y los que se atreven a hacerlo. Cada uno tiene sus pros y contras, así que opté por ser de los aventados. Hace un par de meses recibí la invitación para escribir mi opinión sobre temas futbolísticos y mostrar una visión de lo que sucede en el deporte más lindo del mundo, pero desde adentro. Esto me costó varias semanas pensarlo hasta que lo desarrollé.

Siempre he sido inquieto en impulsar distintas áreas de mi vida porque soy un convencido de que cada ser humano tiene no solo uno, sino varios talentos, pero que si no los exponemos, nunca sabremos qué fue de ellos.

Bye 2024

Cerramos el 2024 con dos grandes sucesos. El primero, el tricampeonato del América, un logro que no se ve todos los días, ya que en una liga como la nuestra, que consta de liguilla, se necesita primero entrar en ella para después jugar otro torneo completamente diferente en tres semanas y llegar al campeonato, sumado al play-in que tuvo que jugar.

Tuve la fortuna de trabajar en Costa Rica y me gusta su sistema de competencia, lo cual no estaría mal emular un poco. El líder general tiene dos opciones para salir campeón: una es por medio de la liguilla y otra por jugar la gran final. Para no explayarme tanto, es como si Cruz Azul, al perder en semifinales, fuera eliminado de la liguilla pero volviera a jugar contra el campeón de la misma. Imagínense qué hubiera sido si se volviera a jugar la gran final: un Cruz Azul vs. América. Así que el hecho de salir líder tendría su recompensa mediante dos posibilidades.

Por otro lado, el segundo lugar de mis Tuzos queridos a nivel internacional, al ganarle al campeón de la Libertadores y llegar a la final, yo lo resumiría como un proyecto a largo plazo. Pachuca puso en la órbita del fútbol mundial las básicas que tiene, pero no solo eso: la institución siempre ha contado con una gran visión, ya que no solo cuenta con el club de fútbol dentro de la Universidad, sino también con primaria, secundaria, preparatoria, un hospital, el pabellón para el primer equipo varonil y otro para el femenil, el alto rendimiento, iglesia, fundación, dos gimnasios, etc. Pero pocos lo entenderían, ya que la visión, la paciencia y el emprendimiento no son para todos.

Bienvenido 2025

Nos leemos para este 2025. Les deseo lo mejor para este año que llega: que tengan mucho amor, salud, trabajo, dinero y todo lo que sus corazones anhelen. Solo recuerden que los sueños no se cumplen solos; habrá que ir por ellos.

POR: FRANCISCO ‘PACO’ CORTEZ